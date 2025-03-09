Угрозы в соседском чате — могут ли наказать за переписку в Интернете

Женщина с ноутбуком. Фото: Pexels

Разногласия во мнениях и споры между соседями — распространенная проблема в Украине. Найти общий язык удается не всегда, а некоторые ссоры могут тянуться месяцами и годами. Не единичны случаи угроз в личной переписке или совместных чатах. Возникает вопрос, могут ли наказать украинцев за отправку оскорбительных сообщений.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какая ответственность за угрозы в Интернете.

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Могут ли наказать соседа за угрозы в чате

Одна из форм проявлений кибербуллинга — это текстовые сообщения оскорбительного или угрожающего характера. Так классифицируют троллинг в Интернете, распространение чужих фото/видео откровенного характера, грубость к другому пользователю, демонстративное разжигание вражды и тому подобное.

Украинское законодательство не содержит четкой нормы ответственности за кибербуллинг, в том числе — за угрозы в чате соседей. Но обидчиков не обойдет стороной наказание за неправомерные действия, поскольку можно воспользоваться определенными лазейками и инкриминировать нарушителю другую статью.

Существует Гражданский кодекс, в котором признали недопустимым "публичное выражение неуважения, негативные высказывания в сторону конкретного лица, присвоение унизительных "ярлыков" или обычный репост грязной информации". За такие поступки пострадавший имеет право требовать:

публичное извинение;

опровержение информации;

денежное возмещение за моральный ущерб;

публикацию текстового ответа в Интернете.

Проблема в том, что необходимо знать личность обидчика. Если угрозы оставил аноним, то судебный иск останется без рассмотрения. По словам юриста Константина Гончаренко, важным шагом является сбор доказательств, а именно скриншотов переписки. Не помешает получить медицинское заключение об ухудшении состояния здоровья, это поможет получить компенсацию ущерба.

Какой штраф за угрозы в чате

При определенных обстоятельствах нарушителя удастся привлечь к уголовной ответственности. Статья 161 УКУ гласит, что "разжигание национальной, региональной, расовой или религиозной вражды, унижение чести и достоинства, оскорбление чувств граждан в связи с религиозными убеждениями" наказывается:

штрафом в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 400 до 8 500 грн);

ограничением свободы на срок до 5 лет;

лишением свободы до 3 лет.

Если же совместить указанные нарушения с угрозами, то обидчику грозит финансовая санкция в размере от 500 до 1 000 необлагаемых минимумов (от 8 500 до 17 000 грн) или лишение свободы от 2 до 5 лет.

Напомним, за травлю коллег по работе можно получить крупный штраф. Финансовая ответственность за моббинг установлена Кодексом об административных правонарушениях. Размер санкции составляет от 850 до 6 800 грн.

Также мы писали, что торговля первоцветами может привести к большим финансовым проблемам. Под запрет продажи подпадают подснежники, шафран, белоцвет, черемша и др. Штрафы грозят за незаконный сбор, транспортировку и реализацию этих растений.