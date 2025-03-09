Погрози в сусідському чаті — чи можуть покарати за листування в Інтернеті

Жінка з ноутбуком. Фото: Pexels

Розбіжності в думках і суперечки між сусідами — поширена проблема в Україні. Знайти спільну мову вдається не завжди, а деякі сварки можуть тягнутися місяцями і роками. Не є поодинокими випадки погроз в особистому листуванні чи спільних чатах. Постає питання, чи можуть покарати українців за відправлення образливих повідомлень.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яка відповідальність за погрози в Інтернеті.

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Чи можуть покарати сусіда за погрози в чаті

Одна з форм проявів кібербулінгу — це текстові повідомлення образливого чи погрозливого характеру. Так класифікують тролінг в Інтернеті, поширення чужих фото/відео відвертого характеру, грубощі до іншого користувача, демонстративне розпалювання ворожнечі тощо.

Українське законодавство не містить чіткої норми відповідальності за кібербулінг, у тому числі — за погрози в чаті сусідів. Але кривдників не мине стороною покарання за неправомірні дії, оскільки можна скористатися певними лазівками та інкримінувати порушнику іншу статтю.

Зокрема існує Цивільний кодекс, у якому визнали недопустимим "публічне вираження неповаги, негативні вислови в бік конкретної особи, присвоєння принизливих "ярликів" чи звичайний репост брудної інформації". За такі вчинки постраждала особа має право вимагати:

публічне вибачення;

спростування інформації;

грошове відшкодування за моральну шкоду;

публікацію текстової відповіді в Інтернеті.

Проблема в тому, що необхідно знати особу кривдника. Якщо погрози залишив анонім, то судовий позов залишиться без розгляду. За словами юриста Костянтина Гончаренко, важливим кроком є збір доказів, а саме скриншотів листування. Не завадить отримати медичний висновок про погіршення стану здоров’я, це допоможе отримати компенсацію збитків.

Який штраф за погрози в чаті

За певних обставин порушника вдасться притягнути до кримінальної відповідальності. Стаття 161 ККУ говорить, що "розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі, приниження честі та гідності, образа почуттів громадян у зв’язку з релігійними переконаннями" карається:

штрафом у розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 400 до 8 500 грн);

обмеженням волі на строк до 5 років;

позбавленням волі до 3 років.

Якщо ж поєднати вказані порушення з погрозами, то кривднику загрожує фінансова санкція в розмірі від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів (від 8 500 до 17 000 грн) або позбавлення волі від 2 до 5 років.

Нагадаємо, за цькування колег по роботі можна отримати великий штраф. Фінансова відповідальність за мобінг встановлена Кодексом про адміністративні правопорушення. Розмір санкції становить від 850 до 6 800 грн.

Також ми писали, що торгівля первоцвітами може призвести до великих фінансових проблем. Під заборону продажу підпадають проліски, шафран, білоцвіт, черемша та ін. Штрафи загрожують за незаконне збирання, транспортування та реалізацію цих рослин.