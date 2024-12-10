Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Суммы в платежках за газ пересчитают — кто заплатит больше arrow

Суммы в платежках за газ пересчитают — кто заплатит больше

10 декабря 2024 08:45
Ксения Симонова - Редактор
Тарифы на коммуналку – когда пересчитают суммы в платежках за доставку газа
Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов.
Ксения Симонова - Редактор

С 1 января 2025 года плату за доставку природного газа пересчитают. Несмотря на то, что тариф не изменится, суммы в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги будут разными для регионов.

Об этом пишет Oboz.ua.

Читайте также:

Почему пересчитают суммы в платежках за доставку газа

Как поясняют в облгазах, плату за распределение голубого топлива используют на обслуживание и содержание газовых сетей, а также деятельность аварийно-диспетчерской службы, оплату труда специалистов для ежедневной поддержки функционирования газопроводов на должном уровне.

В ходе предстоящего перерасчета учтут новый период на основе газового года 2023/2024. После этого те, кто увеличил потребление объема природного газа, с начала нового года начнет платить за доставку больше.

По правилам, платить необходимо за доставку объема топлива, израсходованного за предыдущий газовый год: ежегодно с 1 октября по 30 сентября. В 2024 году граждане платили с учетом объемов, использованных с октября 2022 года по сентябрь 2023 года. То есть, в 2025 году уже начнут платить в зависимости от объема потребления с октября 2023 года по сентябрь 2024 года.

В разных регионах цены за доставку газа разнятся. Так, чем больше сети и чем меньше потребителей, тем выше тариф.

Таким образом, в густонаселенных мегаполисах тарифы самые низкие. За доставку голубого топлива менее 2 грн за куб. м. платят в Волынской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской областях. Тогда как в остальных регионах — уже от 2 грн за куб. м.

Сейчас такие тарифы на доставку газа:

 

газ цена
Цена за доставку газа. Источник: Минфин
газ цена
Цена за доставку газа. Источник: Минфин

Напомним, в Украине некоторые граждане могут оформить льготы по оплате коммунальных услуг, а также на покупку твердого топлива и сжиженного газа. Скидки составляют до 100%.

Также мы рассказывали, в чем разница между субсидией и льготой по оплате жилищно-коммунальных услуг. Это разные виды помощи и одновременно ими воспользоваться не удастся.

тарифы цены на газ коммунальные услуги облгазы ЖКХ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:00 Как сахарный диабет влияет на наше зрение

09:56 Всемирный банк выделил Украине финансовую помощь — куда направят

Срочная новость

09:52 У Херсоні пролунали потужні вибухи

09:50 Российские военные саботируют штурм островов Днепра на Херсонщине

09:49 Мальчик из Одесчины посмертно спас жизнь пяти людям

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

09:24 Львовянка выиграла суд в мэрии по лимиту бесплатных поездок

09:23 В ЦПД показали, как морпехи уничтожают россиян на Курщине — видео

09:18 Когда у одесситов будет свет — графики на сегодня

09:15 Grok от Илона Маска стал бесплатным для всех пользователей X

09:12 Долги за коммунальные услуги — как оформить рассрочку в 2024 году

10:00 Как сахарный диабет влияет на наше зрение

09:56 Всемирный банк выделил Украине финансовую помощь — куда направят

Срочная новость

09:52 У Херсоні пролунали потужні вибухи

09:50 Российские военные саботируют штурм островов Днепра на Херсонщине

09:49 Мальчик из Одесчины посмертно спас жизнь пяти людям

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

09:24 Львовянка выиграла суд в мэрии по лимиту бесплатных поездок

09:23 В ЦПД показали, как морпехи уничтожают россиян на Курщине — видео

09:18 Когда у одесситов будет свет — графики на сегодня

09:15 Grok от Илона Маска стал бесплатным для всех пользователей X

09:12 Долги за коммунальные услуги — как оформить рассрочку в 2024 году

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

Text

08:53 Военный ВСУ указал на проблемы в работе украинских ВПК

Text

08:00 Протест в Грузии и пенсионная реформа в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

02:35 Антикоррупционную борьбу монополизировали — депутат Бурмич

Text

00:25 Безопасность областных центров — снайпер о ситуации на фронте

9 декабря 2024
Text

22:16 Синоптик сообщила, в какие регионы придет потепление

Text

18:34 Масштабный митинг в Тбилиси — прямой эфир

Text

18:01 Рябцев предлагает разработать тариф на распределение электрики

Text

17:50 Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский намекнул на конец войны — эфир День.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

12:34 Пендзин объяснил причину роста цен на продукты для оливье

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году