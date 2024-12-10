Тарифы на коммуналку – когда пересчитают суммы в платежках за доставку газа

Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов.

С 1 января 2025 года плату за доставку природного газа пересчитают. Несмотря на то, что тариф не изменится, суммы в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги будут разными для регионов.

Об этом пишет Oboz.ua.

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Как поясняют в облгазах, плату за распределение голубого топлива используют на обслуживание и содержание газовых сетей, а также деятельность аварийно-диспетчерской службы, оплату труда специалистов для ежедневной поддержки функционирования газопроводов на должном уровне.

В ходе предстоящего перерасчета учтут новый период на основе газового года 2023/2024. После этого те, кто увеличил потребление объема природного газа, с начала нового года начнет платить за доставку больше.

По правилам, платить необходимо за доставку объема топлива, израсходованного за предыдущий газовый год: ежегодно с 1 октября по 30 сентября. В 2024 году граждане платили с учетом объемов, использованных с октября 2022 года по сентябрь 2023 года. То есть, в 2025 году уже начнут платить в зависимости от объема потребления с октября 2023 года по сентябрь 2024 года.

В разных регионах цены за доставку газа разнятся. Так, чем больше сети и чем меньше потребителей, тем выше тариф.

Таким образом, в густонаселенных мегаполисах тарифы самые низкие. За доставку голубого топлива менее 2 грн за куб. м. платят в Волынской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской областях. Тогда как в остальных регионах — уже от 2 грн за куб. м.

Сейчас такие тарифы на доставку газа:

Цена за доставку газа. Источник: Минфин

Цена за доставку газа. Источник: Минфин

Напомним, в Украине некоторые граждане могут оформить льготы по оплате коммунальных услуг, а также на покупку твердого топлива и сжиженного газа. Скидки составляют до 100%.

Также мы рассказывали, в чем разница между субсидией и льготой по оплате жилищно-коммунальных услуг. Это разные виды помощи и одновременно ими воспользоваться не удастся.