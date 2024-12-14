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Субсидии в Украине — назначат ли, если родственник за границей

14 декабря 2024 08:45
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Чтобы субсидию точно назначили – какое условие нужно выполнить
Калькулятор на смартфоне.Фото: Новини.LIVE
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, как будут рассчитывать жилищную субсидию, если один из зарегистрированных в жилом доме уехал за границу. В госструктуре рассказали реально ли оформить госпомощь в таком случае.

Об этом рассказала начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад.

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Она отметила, что граждане, подавая заявление на оформление субсидии, должны указать, сколько людей фактически проживают в доме. Если же в день обращения за назначением субсидии кто-то из семьи находится за границей уже более 60 дней, то этого человека нужно вычеркнуть из состава домохозяйства. Это нужно сделать для того, чтобы при оформлении жилищной субсидии не учитывались его доходы.

"То есть если в жилом доме прописаны трое, но жена с ребенком уехали за границу и живут там более 60 дней, тогда жилищная субсидия назначается в расчете на одного члена хозяйства. То есть, на мужа", — объяснила она.

Как изменятся жилищные субсидии после Нового года

С 1 января для назначения жилищных субсидий будут учитываться доходы домохозяйства, полученные во втором и третьем кварталах 2024 года. А доход от пенсии — за ноябрь.

При этом жилищную субсидию могут забрать, если у гражданина произойдут изменения в имущественном или социальном положении, а он об этом не сообщит. Однако недавно правительство увеличило предельную сумму единовременных расходов, которые могут мешать праву на получение субсидии. В настоящее время соответствующая сумма равняется 100 тыс. гривен.

Ранее мы писали, что размер субсидий зависит от того, в каком периоде оформить помощь: отопительном или не отопительном. Однако украинцам подходило бы обратить внимание на еще одну важную деталь.

Также напомним, что некоторые украинцы могут не платить счета за коммуналку. Такая возможность есть, в частности, у пенсионеров.

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