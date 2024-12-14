Щоб субсидію точно призначили — яку умову треба виконати

Калькулятор на смартфоні. Фото: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, як розраховуватимуть житлову субсидію, якщо один із зареєстрованих у житловому будинку виїхав за кордон. У держструктурі розповіли, чи реально оформити держдопомогу в такому випадку.

Про це сказала начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Наталія Рад.

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Вона зауважила, що громадяни, подаючи заяву на оформлення субсидії, мають вказати скільки людей фактично проживають у будинку. Якщо ж у день звернення за призначенням субсидії хтось із родини перебуває за кордоном вже понад 60 днів, цю людину потрібно викреслити зі складу домогосподарства. Це потрібно зробити для того, щоб під час оформлення житлової субсидії не враховувати його доходи.

"Тобто, якщо у житловому будинку прописані троє, але дружина з дитиною поїхали за кордон і живуть там понад 60 днів, тоді житлова субсидія призначається з розрахунку на одного члена господарства. Тобто, на чоловіка", — пояснила вона.

Як зміняться житлові субсидії після Нового року

З 1 січня для призначення житлових субсидій враховуватимуться доходи домогосподарства, які були отримані у другому та третьому кварталах 2024 року. Натомість дохід від пенсії — за листопад.

При цьому житлову субсидію можуть забрати, якщо у громадянина стануться зміни у майновому чи соціальному стані, а він про це не повідомить. Проте днями уряд збільшив граничну суму одноразових витрат, які можуть заважати праву на отримання субсидії. Нині відповідна сума дорівнює 100 тис. гривень.

Раніше ми писали, що розмір субсидій залежить від того, у який період оформити допомогу: опалювальний чи не опалювальний. Однак українцям пасувало б звернути увагу на ще одну важливу деталь.

Також нагадаємо, що дехто з українців можуть не сплачувати рахунки за комуналку. Така можливість є, зокрема, у пенсіонерів.