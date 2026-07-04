Субсидии в 2026 году: как мобилизация и выезд за границу влияют на выплаты

Пожилой мужчина беседует с сотрудницей ПФУ. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Субсидия — это серьёзная финансовая поддержка для многих украинских семей. Поэтому некоторые опасаются, что её могут отменить, если кто-то из родственников уехал за границу или был мобилизован. На самом деле это не так. Но в отдельных случаях размер субсидии могут пересмотреть.

О том, как мобилизация или выезд за границу члена семьи влияет на размер субсидии, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области.

Отменяют ли субсидию, если кто-то из семьи выехал за границу

Сам по себе выезд за пределы Украины не означает потерю субсидии. Важно, сколько времени человек находится за границей. Если он отсутствует более 60 дней, его больше не учитывают в составе домохозяйства при расчете субсидии.

Также на неё не начисляют нормы потребления коммунальных услуг, а её доходы не включают в общий доход семьи.

Если дома остались другие члены семьи, субсидию не отменят. Ее просто пересчитают с учетом тех, кто фактически проживает в доме. А вот если за границей более двух месяцев находятся все члены домохозяйства, выплату помощи на этот период приостановят.

Как мобилизация влияет на субсидии в Украине

Мобилизация также не лишает семью права на субсидию. Однако о таких изменениях необходимо уведомить Пенсионный фонд или орган социальной защиты, ведь меняются статус человека и его доходы.

Если субсидию оформлял именно мобилизованный, её можно переоформить на другого члена семьи или на уполномоченного представителя.

Почему могут потребовать вернуть выплаченные деньги

Чаще всего проблемы возникают тогда, когда люди не сообщают о важных изменениях:

переезд;

выезд за границу;

изменение состава семьи;

другие обстоятельства, влияющие на право на субсидию.

Если в ходе проверки выяснится, что такие данные были скрыты, субсидию могут отменить, а уже выплаченные средства — обязать вернуть.

Поэтому в 2026 году ни выезд за границу, ни мобилизация сами по себе не означают автоматической потери субсидии. Однако они могут повлиять на её размер. Чтобы не остаться без помощи и не иметь проблем с Пенсионным фондом, важно своевременно сообщать обо всех изменениях и указывать, кто фактически проживает в жилье.

Ранее Новини.LIVE писали, что многие украинцы переживают, что могут лишиться жилищной субсидии, если в их квартире до сих пор прописаны родственники, которые давно там не живут. Чаще всего такая ситуация возникает у пенсионеров, когда дети или внуки живут отдельно, но не сменили место регистрации.

Также Новини.LIVE сообщали, что тем, кто еще не оформил субсидию на неотапливаемый сезон, нужно было подать заявление до 1 июля. Тогда помощь была бы назначена не только со дня обращения, но и за период с 1 мая.