Стипендии вырастут вдвое: когда и сколько получат студенты

Наличные и банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE.

Матвей Кулак редактор экономических новостей

В Украине состоится масштабное повышение академических, повышенных и именных стипендий для студентов государственных и коммунальных учебных заведений дневной формы обучения. Выплаты увеличатся вдвое, а первые обновленные суммы поступят на банковские карты уже в конце сентября. На финансирование этой программы из государственного бюджета выделено рекордные 6,6 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Минфин, передают Новини.LIVE.

Новые суммы для студентов университетов и академий

Для студентов образовательных степеней бакалавра и магистра в высших учебных заведениях выплаты увеличатся следующим образом:

минимальная академическая стипендия увеличится с 2 000 до 4 000 гривен;

повышенная стипендия за самый высокий балл среди курса увеличится с 2 910 до 5 820 гривен;

стипендия Кабинета Министров увеличится с 4 000 до 8 000 гривен;

стипендия Верховной Рады увеличится с 4 400 до 8 800 гривен;

стипендия Президента Украины: увеличится с 10 000 до 20 000 гривен.

Выплаты для колледжей, техникумов и профессионально-технических училищ

Существенный рост почувствуют и учащиеся профессионально-предвузовского и профессионально-технического образования. Для них предусмотрено:

минимальная академическая стипендия увеличится с 1 510 до 3 020 гривен;

повышенная стипендия увеличится с 2 197 до 4 394 гривен;

стипендия Верховной Рады увеличится с 3 320 до 6 640 гривен;

стипендия Президента Украины увеличится с 7 600 до 15 200 гривен.

Обновленные выплаты получат не все

Согласно действующему законодательству, стипендиальный фонд распределяется только между 40–45% студентов, обучающихся по бюджетной форме обучения, в общем рейтинге успеваемости, который формируется после каждой зачетно-экзаменационной сессии. Студенты, обучающиеся по контракту, не смогут получать стипендиальные выплаты.

Как получить стипендию

Прежде чем начать получать стипендию, необходимо успешно сдать сессию без пересдач. После этого деканат формирует рейтинг успеваемости среди всего курса.

Рейтинг рассчитывается по 100-балльной шкале:

90% рейтинга составляют успехи на зачетах и экзаменах;

еще 10% — научная деятельность, спорт и участие в общественной жизни учебного заведения.

Повышенную стипендию получают только до 15% студентов с самым высоким средним баллом на курсе.

Для студентов, имеющих право на льготы, предусмотрена отдельная стипендия

Дети-сироты, участники боевых действий и их дети, ВПЛ, лица с инвалидностью, дети погибших участников боевых действий и малообеспеченные могут получать социальную стипендию. Для этого необходимо собрать определенный пакет документов. С перечнем необходимых документов можно ознакомиться в деканате своего факультета.

Отдельные выплаты для критически важных специальностей

Финансовая поддержка также предусмотрена для специальностей, необходимых для восстановления страны. Это естественно-математические, инженерные, педагогические и ІТ-направления.

Для таких студентов минимальная академическая стипендия составит более 5 000 гривен, а повышенная за особые достижения достигнет 7 400 гривен. В министерстве отмечают, что это позволит стимулировать молодежь осваивать востребованные профессии в Украине.

Кто может поступить в университет без НМТ

Для абитуриентов из прифронтовых зон и временно оккупированных территорий действует упрощенная система поступления. Такие абитуриенты могут зачисляться в украинские высшие учебные заведения без сдачи НМТ, а только по результатам собеседования.

Абитуриентам следует успеть обратиться в образовательные центры университетов для прохождения собеседования до 30 августа включительно.

Студенты-контрактники могут получить финансирование от государства

Для абитуриентов, поступающих на контракт, продолжает действовать программа государственных грантов. Она предусматривает частичную компенсацию стоимости обучения за счет бюджета, а размер выплаты напрямую зависит от результатов НМТ:

от 150 баллов по любым двум предметам или от 140 баллов для отдельных критически важных специальностей — грант от 17 000 гривен в год;

от 170 баллов и выше — государственная поддержка увеличивается до 25 000 гривен в год.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали об увеличении зарплаты педагогических работников уже с сентября. По словам премьер-министра, оклады учителей вырастут на 20%. Минимальная ставка уже с сентября может составить не менее 10 104 гривен.

Также Новини.LIVE рассказывали, где самый дорогой контракт в Украине на магистратуру. Самыми дорогими направлениями оказались экономические, аналитические, ІТ и бизнес. Самым дешевым направлением оказалась металлургия.