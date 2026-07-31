Статус УБД могут отменить: кому грозит потеря всех льгот в августе

Счета за коммунальные услуги, удостоверение УБД в руках. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Статус участника боевых действий предоставляет военнослужащим и ветеранам право на широкий перечень социальных гарантий — от скидок на оплату коммунальных услуг до медицинского обеспечения и пенсионных надбавок. В то же время украинское законодательство определяет случаи, когда такой статус может быть отменен, а вместе с ним прекращается действие всех предусмотренных государством льгот.

Об этом сообщило издание "На пенсии", передают Новини.LIVE.

При каких условиях может быть аннулирован статус УБД

Порядок присвоения, а также лишения статуса участника боевых действий определен постановлением Кабинета Министров Украины № 203. Оно регулирует процедуру в отношении лиц, выполнявших боевые или служебные задачи по защите Украины в условиях непосредственного столкновения с противником.

Законодательством предусмотрено несколько оснований для аннулирования статуса УБД. К ним относятся:

совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления во время прохождения военной службы или выполнения боевого задания;

установление факта представления ложных сведений о лице или его участии в боевых действиях;

добровольный отказ от статуса на основании личного заявления.

Окончательное решение принимает межведомственная комиссия при Министерстве по делам ветеранов Украины после проверки всех документов и материалов.

Какие льготы перестают действовать после утраты статуса

После отмены статуса участника боевых действий человек автоматически теряет право на все льготы и социальные гарантии, предусмотренные законодательством для этой категории граждан.

В частности, прекращается право на:

75% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг;

бесплатное медицинское обслуживание;

льготный проезд в общественном транспорте;

льготы и преимущества при трудоустройстве;

бесплатное получение отдельных лекарственных средств;

надбавки и доплаты к пенсиям;

другие государственные социальные гарантии, установленные для участников боевых действий.

Таким образом, после аннулирования статуса человек теряет весь пакет государственной поддержки, предоставляемый владельцам удостоверения УБД.

Могут ли лишить статуса после самовольного оставления части

Отдельный порядок применяется к военнослужащим, самовольно покинувшим воинскую часть или совершившим дезертирство. В таких случаях статус участника боевых действий также может быть аннулирован, что влечет за собой прекращение всех соответствующих льгот.

Вместе с тем закон предусматривает возможность восстановления статуса. Если военнослужащий после самовольного оставления части вернулся на службу в установленном законом порядке и выполнил все установленные требования, статус УБД и связанные с ним социальные гарантии могут быть восстановлены.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, зависит ли размер льготы для УБД от доходов семьи. Льгота для военных монетизирована и перечисляется ежемесячно на карту. Сумма рассчитывается в соответствии с условиями проживания и оснащением жилья льготника.

Также Новини.LIVE писали, какие суммы на коммунальные услуги получат УБД на карты в августе. Компенсация начисляется в пределах социальных нормативов, установленных государством. Каждая услуга рассчитывается по отдельной формуле.