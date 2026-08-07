Спасение от летней жары: сколько стоят портативные кондиционеры в Украине

Портативный кондиционер, деньги в руках. Фото: УНИАН, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Летом многие люди задумываются о покупке кондиционера. Однако с монтажом оборудования нередко возникают задержки, особенно когда речь заходит об установке наружного блока на фасаде дома. Чтобы избежать лишних проблем, можно остановить свой выбор на портативных устройствах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят портативные кондиционеры в августе 2026 года.

Цены на портативные кондиционеры в Украине

Главное преимущество такого прибора — он не требует сложного монтажа. Его легко переносить из комнаты в комнату и охлаждать всю квартиру, а не только спальню или гостиную, как в случае с настенным кондиционером. Достаточно купить и включить — без вызова мастеров, сверления стен и монтажа наружного блока на фасаде.

Цены зависят от различных факторов, в частности бренда и технических характеристик. При выборе товара необходимо обращать внимание на потребление электроэнергии, мощность, комфорт использования, тип компрессора, уровень шума, наличие системы отвода конденсата и дополнительных режимов работы.

Цены на портативные кондиционеры. Фото: скриншот

В одном из популярных украинских интернет-магазинов техники самый дешевый портативный кондиционер стоит 11 149 грн, самый дорогой — 84 999 грн. Обычный климатизатор для охлаждения воздуха обойдется в 3 000 грн. Для покупки качественного прибора, который сможет заменить обычный кондиционер, стоит ориентироваться на сумму от 10 000 грн.

Где запрещено устанавливать кондиционер

Ранее мы рассказывали, при каких условиях монтаж оборудования не допускается. Во-первых, в случае отсутствия разрешения от других совладельцев дома, а также от ОСМД или управляющей компании. Во-вторых, если размещение наружного блока кондиционера нарушает архитектурный облик помещения в целом.

Запрет распространяется на установку прибора:

над входами в заведения и жилые дома;

возле соседних окон и балконов, если это создает неудобства для жильцов;

на аварийных или поврежденных участках фасада;

на легких балконных перегородках или декоративных элементах;

вблизи электропроводки.

В случае перепланировки или капитального ремонта отдельных квартир в многоэтажных домах также не допускается монтаж кондиционеров на наружных стенах. Для установки оборудования на фасаде исторического здания/памятника архитектуры часто необходимо получить разрешение местных властей.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые пассажиры Укрзализныци пожаловались на неработающие кондиционеры в поездах. Из-за неисправного генератора в вагоне вообще не было электричества и водоснабжения. Однако возврат средств в таком случае не предусмотрен.

Также Новини.LIVE рассказывали, во сколько может обойтись украинцам работа кондиционера летом. Расходы зависят от мощности прибора и нагрузки на него. В то же время неправильная эксплуатация приводит к большему потреблению электроэнергии.