Принятие наследства — как не оказаться с долгами вместо имущества

Наследство с долгами. Фото: Pixabay

Многие считают, что получить наследство — значит стать собственником имущества, денег и драгоценности. Но реальность несколько иная. Вместе с материальными ценностями есть шанс получить еще и долги наследодателя.

О том, в каких случаях украинцам лучше не получать имущество по наследству, объяснили в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

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Что делать украинцам перед принятием наследства

Согласно действующему законодательству, наследники могут унаследовать не только активы (недвижимость, деньги, транспорт), но и пассивы (долговые обязательства и кредиты).

Поэтому, прежде чем принимать наследство, эксперты советуют детально разобраться в ситуации — определите все долги наследодателя, их размер, сроки погашения и кредиторов. Это можно сделать с помощью нотариуса, банков, кредитных учреждений или коллекторских фирм, где были долги. После этого можно:

Составить список активов, которые могут быть унаследованы. Сопоставить величину долгов со стоимостью имущества.

Можно ли избежать долгов наследодателя

Что касается возможности избежать наследования долгов, то ответ здесь один. Если вы согласились на принятие наследства — это невозможно. Согласно статье 1218 Гражданского кодекса Украины, принятие наследства означает принятие не только прав, но и обязанностей наследодателя.

Таким образом, если у наследодателя были долги или кредиты, их придется погашать.

Украинцам следует помнить несколько ключевых моментов перед принятием наследства:

Отказ от наследства не освобождает от ответственности за долги, если вы за них поручились. Нельзя унаследовать только часть наследства – либо вы принимаете все, либо ничего. Наследники несут ответственность за долги наследодателя только в пределах стоимости унаследованного имущества. Срок принятия или отказа от наследства составляет 6 месяцев после смерти наследодателя (ст. 1270 Гражданского кодекса Украины). Во время военного положения этот срок увеличивается до 10 месяцев. После окончания военного положения срок возвращается к стандартным 6 месяцам.

Приняв наследство, следует быть готовым к тому, что можно унаследовать не только имущество, но и долги. Важно провести оценку финансовых обязательств наследодателя и учесть последствия для себя, соблюдая установленные законодательством сроки.

Раньше мы писали, что со временем многие задумываются, как должным образом передать имущество своим потомкам. В таком случае важно составить завещание, соблюдая установленные требования и процедуры.

Также мы рассказывали, что наследование — это не только получение имущества, но ответственность за долги и другие обязательства покойного. Однако некоторые активы не могут быть переданы по наследству.