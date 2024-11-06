Принятие наследства — как не оказаться с долгами вместо имущества

Наследство с сюрпризом — когда не стоит принимать имущество
Многие считают, что получить наследство — значит стать собственником имущества, денег и драгоценности. Но реальность несколько иная. Вместе с материальными ценностями есть шанс получить еще и долги наследодателя.
О том, в каких случаях украинцам лучше не получать имущество по наследству, объяснили в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции.
Что делать украинцам перед принятием наследства
Согласно действующему законодательству, наследники могут унаследовать не только активы (недвижимость, деньги, транспорт), но и пассивы (долговые обязательства и кредиты).
Поэтому, прежде чем принимать наследство, эксперты советуют детально разобраться в ситуации — определите все долги наследодателя, их размер, сроки погашения и кредиторов. Это можно сделать с помощью нотариуса, банков, кредитных учреждений или коллекторских фирм, где были долги. После этого можно:
- Составить список активов, которые могут быть унаследованы.
- Сопоставить величину долгов со стоимостью имущества.
Можно ли избежать долгов наследодателя
Что касается возможности избежать наследования долгов, то ответ здесь один. Если вы согласились на принятие наследства — это невозможно. Согласно статье 1218 Гражданского кодекса Украины, принятие наследства означает принятие не только прав, но и обязанностей наследодателя.
Таким образом, если у наследодателя были долги или кредиты, их придется погашать.
Украинцам следует помнить несколько ключевых моментов перед принятием наследства:
- Отказ от наследства не освобождает от ответственности за долги, если вы за них поручились.
- Нельзя унаследовать только часть наследства – либо вы принимаете все, либо ничего.
- Наследники несут ответственность за долги наследодателя только в пределах стоимости унаследованного имущества.
- Срок принятия или отказа от наследства составляет 6 месяцев после смерти наследодателя (ст. 1270 Гражданского кодекса Украины). Во время военного положения этот срок увеличивается до 10 месяцев. После окончания военного положения срок возвращается к стандартным 6 месяцам.
Приняв наследство, следует быть готовым к тому, что можно унаследовать не только имущество, но и долги. Важно провести оценку финансовых обязательств наследодателя и учесть последствия для себя, соблюдая установленные законодательством сроки.
Раньше мы писали, что со временем многие задумываются, как должным образом передать имущество своим потомкам. В таком случае важно составить завещание, соблюдая установленные требования и процедуры.
Также мы рассказывали, что наследование — это не только получение имущества, но ответственность за долги и другие обязательства покойного. Однако некоторые активы не могут быть переданы по наследству.
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