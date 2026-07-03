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Главная Экономика Совместное использование участка: кому из совладельцев начисляют земельный налог

Совместное использование участка: кому из совладельцев начисляют земельный налог

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 13:06
Уплата земельного налога: кто начисляет деньги в бюджет, если владельцев несколько
Плата за землю в Украине. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы должны платить налог на землю, находящуюся в их пользовании или собственности. Бывают случаи совместного владения участком, например, когда речь идет о супругах, фермерских хозяйствах и пр. Возникает вопрос, кто именно обязан начислять и уплачивать налог в 2026 году.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто из совладельцев платит налог на землю.

Варианты совместного владения землей

Согласно статье 86 Земельного кодекса, участок может находиться в общей собственности, когда в документах четко определена доля пользования/владения каждого человека, или в общей совместной собственности — без определения долей участников.

Обязанность уплачивать налог возлагается на владельцев земли и постоянных пользователей — физических лиц, согласно статье 269 Налогового кодекса. Если есть совладельцы, то порядок начисления денег в бюджет зависит от индивидуальных обстоятельств, в частности от вида совместной собственности и факта раздела участка в натуре.

Кто должен платить земельный налог

Ответ на этот вопрос зависит от того, как оформлен участок:

Читайте также:
  • в случае общей совместной собственности, когда доли не распределены между людьми, налог начисляется каждому совладельцу в равных частях;
  • если в документах прописано владение долей земли (например, ½ или ¼), то уведомление-решение от ГНС получит каждый пользователь в пределах своего лимита площади.

Совместная собственность предусматривает право участников делегировать выполнение финансового обязательства одному человеку. То есть кто-то из семьи, фермерского хозяйства или жильцов многоквартирного дома может взять на себя полномочия распоряжаться недвижимым имуществом и уплачивать налог за всех совладельцев.

В случае совместной долевой собственности двойного толкования законодательных норм нет: каждый пользователь получает уведомление от ГНС с суммой налога пропорционально принадлежащему ему участку и должен самостоятельно перечислять средства на соответствующий счет.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что владельцы и пользователи земельных участков должны регулярно скашивать траву и удалять сорняки. В противном случае грозит финансовая ответственность. Граждане заплатят от 340 до 1 360 грн, а должностные лица и ФЛП — от 850 до 1 700 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы не могут сажать деревья на собственном участке как им вздумается. Необходимо соблюдать установленные строительные нормы относительно расстояния до границы с соседями. Кроме того, перед посадкой не помешает проверить местные правила благоустройства.

земля налоги собственность
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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