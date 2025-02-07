Зарплата президентов Украины – какой доход имели Ющенко, Порошенко и Зеленский

Гривны разных номиналов в руке. Фото: Unsplash

Зарплата президента Украины составляет 28 000 грн в месяц, эта сумма не менялась много лет. Главе государства, в отличие от других политиков, не предусмотрены премии или надбавки. Однако курс доллара постоянно колеблется, а после начала полномасштабной войны сильно вырос. Поэтому разница доходов президентов в долларах достаточно солидная.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто заработал больше всего за время своего президентства.

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Доходы президентов Украины

Согласно подсчетам издания "Слово и дело", годовой доход Владимира Зеленского составляет 336 000 грн (12 х 28 000 грн). За годы его пребывания на посту главы государства курс американской валюты изменился. Если в 2020 году заработок за 12 месяцев оценивался в 12 500 долларов, то уже в 2024 показатель оказался на уровне 8 400 долларов.

Предшественник Зеленского, Петр Порошенко, получил 14 300 долларов в 2016 году, 12 600 долларов — 2017 году и 12 400 долларов — в 2018 году. За весь период президентства его доход составил 44 800 долларов (по тогдашнему курсу). А Зеленский смог заработать с 2019 по конец 2024 гг. 61 300 долларов.

Другие руководители Украины могут похвастаться такими доходами на посту президента:

Леонид Кучма — 7 400 долларов в 1998 году (годовая зарплата 18 100 грн), 5 600 долларов в 2003 году (годовая зарплата 30 000 грн);

Виктор Ющенко — 53 400 долларов в 2005 году (273 100 грн), 96 900 долларов в 2006 году (489 100 грн), 95 400 долларов в 2007 году (482 000 грн), 93 200 долларов в 2008 году (492 000 грн);

Виктор Янукович — 47 400 долларов в 2010 году (375 700 грн), 95 100 долларов в 2011 году (757 600 грн), 97 000 долларов в 2012 году (774 900 грн).

Получается, самую большую зарплату получил Виктор Ющенко — 338 900 долларов. В период его президентства курс доллара был относительно стабилен — чуть выше 5 грн. В пересчете на гривны это почти 1,7 млн грн. Если бы тогда доллар стоил более 41 грн, как в 2025 году, то доход Ющенко составил бы более 14 млн гривен.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в январе 2025 года самую большую зарплату среди членов правления Укрэнерго получил Виталий Зайченко. Его доход составил 537 255 грн, включая отпускные. Временный глава компании Алексей Брехт заработал чуть меньше — 422 229 грн.

Также мы писали, что в 2025 году минимальная зарплата осталась на уровне 8 000 грн, но после вычета налогов сотрудники получают меньше. Выплаты делятся на три части, например, основную зарплату, куда входит оклад, комиссионные и гонорары.