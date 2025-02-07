Зарплата президентів України – який дохід мали Ющенко, Порошенко і Зеленський

Гривні різних номіналів у руці. Фото: Unsplash

Зарплата президента України становить 28 000 грн на місяць, ця сума не змінювалася багато років. Очільнику держави, на відміну від інших політиків, не передбачені премії чи надбавки. Проте курс долара постійно коливається, а після початку повномасштабної війни сильно виріс. Тож різниця доходів президентів у доларах досить солідна.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто заробив найбільше за час свого президентства.

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Доходи президентів України

Згідно з підрахунками видання "Слово і діло", річний дохід Володимира Зеленського становить 336 000 грн (12 х 28 000 грн). За роки його перебування на посту глави держави курс американської валюти змінився. Якщо у 2020 році заробіток за 12 місяців оцінювався у 12 500 доларів, то вже у 2024 показник опинився на рівні 8 400 доларів.

Попередник Зеленського, Петро Порошенко, отримав 14 300 доларів у 2016 році, 12 600 доларів — 2017 році та 12 400 доларів — у 2018 році. За весь період президентства його дохід склав 44 800 доларів (за тодішнім курсом). А Зеленський зміг заробити з 2019 по кінець 2024 рр. 61 300 доларів.

Інші очільники України можуть похвалитися такими доходами на посаді президента:

Леонід Кучма — 7 400 доларів в 1998 році (річна зарплата 18 100 грн), 5 600 доларів у 2003 році (річна зарплата 30 000 грн);

Віктор Ющенко — 53 400 доларів у 2005 році (273 100 грн), 96 900 доларів у 2006 році (489 100 грн), 95 400 доларів у 2007 році (482 000 грн), 93 200 доларів у 2008 році (492 000 грн);

Віктор Янукович — 47 400 доларів у 2010 році (375 700 грн), 95 100 доларів у 2011 році (757 600 грн), 97 000 доларів у 2012 році (774 900 грн).

Виходить, найбільшу зарплату отримав Віктор Ющенко — 338 900 доларів. У період його президентства курс долара був відносно стабільний — трохи вище 5 грн. У перерахунку на гривні це майже 1,7 млн грн. Якби тоді долар коштував понад 41 грн, як у 2025 році, то дохід Ющенка становив би понад 14 млн гривень.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у січні 2025 року найбільшу зарплату серед членів правління Укренерго отримав Віталій Зайченко. Його дохід становити 537 255 грн, включно з відпускними. Тимчасовий очільник компанії Олексій Брехт заробив менше — 422 229 грн.

Також ми писали, що у 2025 році мінімальна зарплата залишилася на рівні 8 000 грн, але після вирахування податків працівники отримують менше. Виплати поділяються на три частини, зокрема основну зарплату, куди входить оклад, комісійні та гонорари.