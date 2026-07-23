Сосед захватил часть двора под "личное" парковочное место: как за это наказывают в 2026 году

Можно ли обустроить собственное парковочное место во дворе многоэтажного дома. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Найти свободное место для парковки автомобиля во дворе многоэтажного дома — это настоящий квест. Однако некоторые соседи считают, что правила к ним не относятся. Поэтому возле многих домов можно увидеть знакомую картину: кто-то засыпал место щебнем или залил бетоном, установил парковочный барьер, столбики или натянул цепь и считает, что теперь это его личное парковочное место.

О том, могут ли украинцы обустраивать "личные" парковочные места во дворе многоэтажного дома и какой штраф грозит за такие действия в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Можно ли организовать собственное парковочное место во дворе многоэтажного дома

Если речь идет о придомовой территории или другой земле, принадлежащей общине, ни один житель не может самостоятельно "закрепить" за собой ее часть.

Более того, п. 15.15 Правил дорожного движения (ПДД) запрещает устанавливать на проезжей части любые предметы, которые могут мешать движению или парковке автомобилей. Также нельзя самовольно изменять организацию дорожного движения (п. 8.12 ПДД).

Поэтому различные парковочные барьеры, так называемые "лягушки", столбики, цепи, бетонные блоки или даже автомобильные шины, установленные без разрешения, могут считаться незаконными.

Статья 83 Земельного кодекса Украины определяет, что земли общего пользования в населенных пунктах принадлежат территориальной общине. Поэтому даже если человек за свой счет обустроил место, это не дает ему права запрещать другим там парковаться.

Может ли установка ограничителя быть законной

Такие действия могут быть законными, но только если земля находится в частной собственности или законном пользовании, а сама конструкция установлена в соответствии с требованиями законодательства и не препятствует дорожному движению.

Какое наказание грозит соседу, который без разрешения обустроил личное парковочное место во дворе

За нарушение правил благоустройства предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Размер штрафа за такие действия составляет:

для граждан — от 340 до 1 360 гривен;

для должностных лиц и предпринимателей — от 850 до 1 700 гривен.

Если же сосед самовольно установил барьер или другое препятствие, не стоит убирать его самостоятельно. Лучше обратиться в местные власти, муниципальную инспекцию или коммунальное предприятие, отвечающее за благоустройство. Если конструкция установлена без законных оснований, её могут демонтировать, а нарушителя — оштрафовать.

Ранее Новини.LIVE писали, что многие люди ставят вокруг своего двора высокие глухие заборы, чтобы скрыться от посторонних глаз. Но такое ограждение может стать причиной ссор с соседями, а в отдельных случаях привести к штрафу или же суд может обязать убрать забор.

Также Новини.LIVE рассказывали, что между соседями часто возникают споры из-за деревьев, растущих у границы участков. Люди выясняют, кому принадлежат плоды, можно ли обрезать ветки, свисающие за забор, а также кто имеет право собирать упавшие фрукты.