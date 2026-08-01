Снятие денег в банкомате может привести к проверке: кого касается

Мужчина у банкомата, деньги и карта в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

В Украине банки внимательно отслеживают не только переводы средств между картами или платежи по реквизитам IBAN. Под пристальное внимание финансового мониторинга могут попасть и отдельные операции с наличными.

Об этом рассказали специалисты юридической компании YANKIV, передают Новини.LIVE.

Когда снятие наличных может привлечь внимание банка

Каждое финансовое учреждение самостоятельно определяет максимальную сумму, которую клиент может получить через банкомат в течение одной операции или суток. В зависимости от банка эти ограничения различаются: в небольших учреждениях они часто составляют около 10 тыс. грн, тогда как крупные банки позволяют снимать до 40 тыс. грн за одну операцию или в пределах суточного лимита.

При этом для всех банков действует установленное Национальным банком Украины ограничение — в течение суток через банкоматы нельзя получить более 100 тыс. грн.

В то же время сам размер снятой суммы не всегда является определяющим фактором. Банки анализируют и характер использования счета. Если клиент регулярно снимает более половины всех средств, поступающих на карту, такое финансовое поведение может быть расценено как рискованное. В таком случае операции могут привлечь внимание службы финансового мониторинга, которая проверяет, соответствуют ли они обычной активности клиента и требованиям законодательства.

Отдельные правила касаются и внесения наличных. Начиная с 2023 года Национальный банк усилил контроль за такими операциями через платежные терминалы. Теперь для внесения средств в большинстве случаев необходимо пройти верификацию по номеру мобильного телефона. Исключение предусмотрено только для отдельных платежей, в частности оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Какие еще операции могут стать основанием для финансового мониторинга

Если определенные действия клиента кажутся банку нетипичными или рискованными, финансовое учреждение имеет право запросить дополнительные пояснения, документы о происхождении средств или даже временно ограничить проведение операций.

Чаще всего внимание финансового мониторинга привлекают следующие ситуации:

большое количество денежных переводов в течение короткого времени или одного месяца;

резкое увеличение объемов поступлений на счет без очевидных причин;

превышение финансовых показателей, которые клиент указывал при открытии счета или прохождении процедуры идентификации;

операции на сумму от 400 тыс. грн, которые в соответствии с законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, подлежат обязательному финансовому мониторингу.

Кроме того, банки уделяют особое внимание международным переводам, операциям с контрагентами из государств, относящихся к странам-агрессорам или офшорным юрисдикциям, а также финансовым операциям с участием политически значимых лиц (PEP) и связанных с ними граждан.

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