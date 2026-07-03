Служебное жилье в Украине: кто может получить квартиру или дом и как изменились условия

Работа медика в селе. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

В Украине внесли изменения на рынке недвижимости в части обеспечения жильем медицинских сотрудников. Речь идет о случаях предоставления квартиры или дома в сельской местности и прифронтовых зонах. Условия программы поддержки были упрощены.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Что изменилось для медицинских работников

Изменения внесли в постановление Кабинета Министров от 16 июля 2025 года № 900. Этот документ регулирует механизм приобретения служебного жилья учреждениями здравоохранения за счет средств государственного бюджета для медицинских сотрудников.

Нововведения для участников программы включают:

действие механизма распространили на города Николаевской области, в частности на Николаев;

урегулировали возможность приобретения домов с земельными участками;

обновили нормы площади — отныне они аналогичны условиям программы "єОселя";

срок размещения вакансии на Едином веб-портале вакантных должностей в учреждениях здравоохранения сократили с 90 дней до 60-ти;

максимальный стаж работы претендента на жилье в учреждении увеличили со 120 дней до года (интернатура не учитывается);

для медиков в Херсонской области упростили условия участия — правила относительно срока размещения вакансий и стажа работы не применяются.

Еще одно существенное нововведение — возможность получить недвижимость тем работникам, которые имеют собственное жилье в радиусе 30 км. Обязательным условием для предоставления является факт разрушения квартиры/дома в результате боевых действий или расположение объекта на временно оккупированной территории.

Кто имеет право на служебное жилье

Принять участие в программе поддержки могут украинцы до 50 лет, официально трудоустроенные на должностях из разделов "Специалисты" или "Профессионалы" Справочника квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 78. "Здравоохранение".

Среди условий подачи заявки — работа в сельском или городском населенном пункте определенных областей, в частности Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Харьковской или Херсонской.

Нормы максимальной площади нового жилья составляют: для квартиры — не более 115,5 квадратных метров независимо от количества членов семьи, для дома — не более 125,5 квадратных метров. Для участия в программе медикам необходимо подать соответствующую заявку в учреждение, в котором они работают.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, почему девелоперы не могут строить жилые дома. Препятствием становится отсутствие градостроительной документации и генеральных планов населенных пунктов. Часто целевое назначение земли не позволяет возводить на территории жилые помещения.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие объекты недвижимости не удастся сдать в эксплуатацию. Распространенным препятствием является несоответствие целевого и функционального назначения земли. Кроме того, нередко запрет выдают из-за отсутствия разрешительных документов.