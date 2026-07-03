Служебное жилье в Украине: кто может получить квартиру или дом и как изменились условия
В Украине внесли изменения на рынке недвижимости в части обеспечения жильем медицинских сотрудников. Речь идет о случаях предоставления квартиры или дома в сельской местности и прифронтовых зонах. Условия программы поддержки были упрощены.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Что изменилось для медицинских работников
Изменения внесли в постановление Кабинета Министров от 16 июля 2025 года № 900. Этот документ регулирует механизм приобретения служебного жилья учреждениями здравоохранения за счет средств государственного бюджета для медицинских сотрудников.
Нововведения для участников программы включают:
- действие механизма распространили на города Николаевской области, в частности на Николаев;
- урегулировали возможность приобретения домов с земельными участками;
- обновили нормы площади — отныне они аналогичны условиям программы "єОселя";
- срок размещения вакансии на Едином веб-портале вакантных должностей в учреждениях здравоохранения сократили с 90 дней до 60-ти;
- максимальный стаж работы претендента на жилье в учреждении увеличили со 120 дней до года (интернатура не учитывается);
- для медиков в Херсонской области упростили условия участия — правила относительно срока размещения вакансий и стажа работы не применяются.
Еще одно существенное нововведение — возможность получить недвижимость тем работникам, которые имеют собственное жилье в радиусе 30 км. Обязательным условием для предоставления является факт разрушения квартиры/дома в результате боевых действий или расположение объекта на временно оккупированной территории.
Кто имеет право на служебное жилье
Принять участие в программе поддержки могут украинцы до 50 лет, официально трудоустроенные на должностях из разделов "Специалисты" или "Профессионалы" Справочника квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 78. "Здравоохранение".
Среди условий подачи заявки — работа в сельском или городском населенном пункте определенных областей, в частности Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Харьковской или Херсонской.
Нормы максимальной площади нового жилья составляют: для квартиры — не более 115,5 квадратных метров независимо от количества членов семьи, для дома — не более 125,5 квадратных метров. Для участия в программе медикам необходимо подать соответствующую заявку в учреждение, в котором они работают.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE писали, почему девелоперы не могут строить жилые дома. Препятствием становится отсутствие градостроительной документации и генеральных планов населенных пунктов. Часто целевое назначение земли не позволяет возводить на территории жилые помещения.
Также Новини.LIVE рассказывали, какие объекты недвижимости не удастся сдать в эксплуатацию. Распространенным препятствием является несоответствие целевого и функционального назначения земли. Кроме того, нередко запрет выдают из-за отсутствия разрешительных документов.
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