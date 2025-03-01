Тарифы на газ в марте 2025 — сколько будут платить украинцы за кубометр

Сколько украинцы будут платить за газ — тарифы в марте 2025
Большинство бытовых потребителей обслуживает Нафтогаз, который зафиксировал годовую стоимость кубического метра голубого топлива. Также в Украине существуют компании, дающие клиентам месячные предложения, в пределах которых цена способна регулярно меняться.
Об этом рассказало издание "Газправда".
Сколько будет стоить газ в марте 2025 года
Около 98% потребителей (более 12 млн домохозяйств) обслуживает Нафтогаз, который утвердил постоянную цену на голубое топливо до 30 апреля 2025 года. Как и раньше, за кубометр газа украинцы будут платить в марте 7,96 грн.
"Годовые ценовые предложения остальных поставщиков так же не изменятся. А вот месячные ценники колеблются почти ежемесячно, в зависимости от рыночных тенденций. И в марте они вырастут", — говорится в материале.
Согласно данным издания, потребителей обслуживают 9 компаний. Из них 5 предлагают как годовую фиксированную стоимость, так и помесячную. Например, клиенты ООО "Энерджи Трейд Групп" платят 7,799 грн за кубометр, если пользуются годовым тарифом. А мартовское коммерческое предложение находится на уровне 9,977 грн, то есть разница составляет более 2 грн.
Энергоснабжающая компания ООО "Львовэнергосбыт" вообще берет с потребителей 20,99 грн за кубометр в марте 2025 года. Зато годовой тариф предусматривает плату всего 8,20 грн за кубометр газа ежемесячно. Как видно, гораздо выгоднее подключить годовое обслуживание, чем пользоваться коммерческим предложением.
Стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов колеблется в марте от 8,46 до 23 грн за кубометр, в зависимости от газоснабжающей компании. А месячная цена варьируется в диапазоне от 8,46 до 23 грн за кубометр.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, в марте некоторые потребители газа заплатят за ресурс больше. Они получат не две платежки (за поставку и распределение газа), а три. Это касается жителей многоквартирных домов, которые пользуются услугами технического обслуживания зданий.
Также мы писали, что будет с коммунальными услугами в марте. Тарифы на электроэнергию не планируют менять в ближайшее время, а стоимость газа останется на прошлогоднем уровне благодаря фиксации цены. Однако вода может подорожать в определенных областях Украины.
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