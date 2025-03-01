Тарифы на газ в марте 2025 — сколько будут платить украинцы за кубометр

Коммунальные платежки и деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Большинство бытовых потребителей обслуживает Нафтогаз, который зафиксировал годовую стоимость кубического метра голубого топлива. Также в Украине существуют компании, дающие клиентам месячные предложения, в пределах которых цена способна регулярно меняться.

Об этом рассказало издание "Газправда".

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Около 98% потребителей (более 12 млн домохозяйств) обслуживает Нафтогаз, который утвердил постоянную цену на голубое топливо до 30 апреля 2025 года. Как и раньше, за кубометр газа украинцы будут платить в марте 7,96 грн.

"Годовые ценовые предложения остальных поставщиков так же не изменятся. А вот месячные ценники колеблются почти ежемесячно, в зависимости от рыночных тенденций. И в марте они вырастут", — говорится в материале.

Согласно данным издания, потребителей обслуживают 9 компаний. Из них 5 предлагают как годовую фиксированную стоимость, так и помесячную. Например, клиенты ООО "Энерджи Трейд Групп" платят 7,799 грн за кубометр, если пользуются годовым тарифом. А мартовское коммерческое предложение находится на уровне 9,977 грн, то есть разница составляет более 2 грн.

Энергоснабжающая компания ООО "Львовэнергосбыт" вообще берет с потребителей 20,99 грн за кубометр в марте 2025 года. Зато годовой тариф предусматривает плату всего 8,20 грн за кубометр газа ежемесячно. Как видно, гораздо выгоднее подключить годовое обслуживание, чем пользоваться коммерческим предложением.

Стоимость газа в Украине по состоянию на март 2025 года. Фото: Газправда

Стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов колеблется в марте от 8,46 до 23 грн за кубометр, в зависимости от газоснабжающей компании. А месячная цена варьируется в диапазоне от 8,46 до 23 грн за кубометр.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в марте некоторые потребители газа заплатят за ресурс больше. Они получат не две платежки (за поставку и распределение газа), а три. Это касается жителей многоквартирных домов, которые пользуются услугами технического обслуживания зданий.

Также мы писали, что будет с коммунальными услугами в марте. Тарифы на электроэнергию не планируют менять в ближайшее время, а стоимость газа останется на прошлогоднем уровне благодаря фиксации цены. Однако вода может подорожать в определенных областях Украины.