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Скільки українці платитимуть за газ — тарифи у березні 2025

1 березня 2025 12:33
Єлизавета Супівська - редактор
Тарифи на газ у березні 2025 — скільки платитимуть українці за кубометр
Комунальні платіжки та гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Єлизавета Супівська - редактор

Більшість побутових споживачів обслуговує Нафтогаз, який зафіксував річну вартість кубічного метра блакитного палива. Також в Україні існують компанії, що дають клієнтам місячні пропозиції, в межах яких ціна здатна регулярно змінюватися.

Про це розповіло видання "Газправда".

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Близько 98% споживачів (понад 12 млн домогосподарств) обслуговує Нафтогаз, який затвердив сталу ціну на блакитне паливо до 30 квітня 2025 року. Як і раніше, за кубометр газу українці платитимуть у березні 7,96 грн.

"Річні цінові пропозиції решти постачальників так само не зміняться. А от місячні цінники коливаються майже щомісяця, залежно від ринкових тенденцій. І в березні вони зростуть", — йдеться в матеріалі.

Згідно з даними видання, споживачів обслуговують 9 компаній. З них 5 пропонують як річну фіксовану вартість, так і помісячну. Наприклад, клієнти ТОВ "Енерджі Трейд Груп" сплачують 7,799 грн за кубометр, якщо користуються річним тарифом. А березнева комерційна пропозиція перебуває на рівні 9,977 грн, тобто різниця становить понад 2 грн.

Енергопостачальна компанія ТОВ "Львівенергозбут" взагалі бере зі споживачів 20,99 грн за кубометр у березні 2025 року. Натомість річний тариф передбачає плату всього 8,20 грн за кубометр газу щомісяця. Як видно, набагато вигідніше підключити річне обслуговування, ніж користуватися комерційною пропозицією.

 

Ціни на газ
Вартість газу в Україні станом на березень 2025 року. Фото: Газправда

Вартість кубометра газу для населення в рамках річних тарифів коливається у березні від 8,46 до 23 грн за кубометр, залежно від газопостачальної компанії. А місячна ціна варіюється в діапазоні від 8,46 до 23 грн за кубометр.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в березні деякі споживачі газу заплатять за ресурс більше. Вони отримають не дві платіжки (за постачання і розподіл газу), а три. Це стосується мешканців багатоквартирних будинків, які користуються послугами з технічного обслуговування будівлі.

Також ми писали, що буде з комунальними послугами в березні. Тарифи на електроенергію не планують змінювати найближчим часом, а вартість газу залишиться на минулорічному рівні завдяки фіксації ціни. Водночас вода може подорожчати в певних областях України.

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