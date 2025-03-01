Тарифи на газ у березні 2025 — скільки платитимуть українці за кубометр

Комунальні платіжки та гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Більшість побутових споживачів обслуговує Нафтогаз, який зафіксував річну вартість кубічного метра блакитного палива. Також в Україні існують компанії, що дають клієнтам місячні пропозиції, в межах яких ціна здатна регулярно змінюватися.

Про це розповіло видання "Газправда".

Читайте також:

Скільки коштуватиме газ у березні 2025 року

Близько 98% споживачів (понад 12 млн домогосподарств) обслуговує Нафтогаз, який затвердив сталу ціну на блакитне паливо до 30 квітня 2025 року. Як і раніше, за кубометр газу українці платитимуть у березні 7,96 грн.

"Річні цінові пропозиції решти постачальників так само не зміняться. А от місячні цінники коливаються майже щомісяця, залежно від ринкових тенденцій. І в березні вони зростуть", — йдеться в матеріалі.

Згідно з даними видання, споживачів обслуговують 9 компаній. З них 5 пропонують як річну фіксовану вартість, так і помісячну. Наприклад, клієнти ТОВ "Енерджі Трейд Груп" сплачують 7,799 грн за кубометр, якщо користуються річним тарифом. А березнева комерційна пропозиція перебуває на рівні 9,977 грн, тобто різниця становить понад 2 грн.

Енергопостачальна компанія ТОВ "Львівенергозбут" взагалі бере зі споживачів 20,99 грн за кубометр у березні 2025 року. Натомість річний тариф передбачає плату всього 8,20 грн за кубометр газу щомісяця. Як видно, набагато вигідніше підключити річне обслуговування, ніж користуватися комерційною пропозицією.

Вартість газу в Україні станом на березень 2025 року. Фото: Газправда

Вартість кубометра газу для населення в рамках річних тарифів коливається у березні від 8,46 до 23 грн за кубометр, залежно від газопостачальної компанії. А місячна ціна варіюється в діапазоні від 8,46 до 23 грн за кубометр.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в березні деякі споживачі газу заплатять за ресурс більше. Вони отримають не дві платіжки (за постачання і розподіл газу), а три. Це стосується мешканців багатоквартирних будинків, які користуються послугами з технічного обслуговування будівлі.

Також ми писали, що буде з комунальними послугами в березні. Тарифи на електроенергію не планують змінювати найближчим часом, а вартість газу залишиться на минулорічному рівні завдяки фіксації ціни. Водночас вода може подорожчати в певних областях України.