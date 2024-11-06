Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Сколько стоит билет на автобус в Польшу — цены перевозчиков arrow

Сколько стоит билет на автобус в Польшу — цены перевозчиков

6 ноября 2024 18:09
Елизавета Супивская - редактор
Билеты на автобус – сколько стоит добраться в Польшу
Автобусная станция. Фото: Unsplash
Елизавета Супивская - редактор

Поездки украинцев в Польшу превратились в обыденность после начала полномасштабной войны. Поскольку не работает авиасообщение, наиболее удобным маршрутом в направлении европейских государств стала Польша. Кто-то пользуется железнодорожным транспортом, а кому-то выгоднее купить билет на автобус.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят билеты на международные автобусные рейсы в Польшу.

Читайте также:

Сколько берут перевозчики за билеты

Стоимость одного места в автобусе сообщением Украина — Польша сильно варьируется, поскольку на конечную сумму влияют разные факторы. Первый — место выезда, второй — пункт назначения, третий — состояние транспортного средства. Если посмотреть на разрез цен, то даже в случае одинаковых параметров разница доходит до 700 грн.

Для сравнения воспользуемся одним из популярных онлайн онлайн-сервисов поиска и покупки автобусных билетов. Сначала узнаем стоимость поездки, если транспорт будет отбывать из Киева и прибывать в Варшаву. 7 ноября 2024 года пассажирам придется максимально заплатить за место в автобусе 2 200 грн, минимально — 1 300 грн.

Автобусные маршруты в Польшу
Стоимость билетов на поездку автобусом в Польшу. Фото: скриншот

Что интересно, самый быстрый перевозчик доберется в пункт назначения за 13 ч 10 мин, при этом билет обойдется в 1 500 грн. Но даже поездка за 2 200 грн продлится не больше 14 часов.

Если выезжать в Польшу из Западной Украины, то цена будет меньше. К примеру, сравним стоимость билетов из Львова в разные города соседнего государства:

  • Варшава — 1 311 грн (максимум), 750 грн (минимум);
  • Краков — 2 000 грн (максимум), 800 грн (минимум);
  • Познань — 1 823 грн (максимум), 1 100 грн (минимум);
  • Вроцлав — 1 747 грн (максимум), 1 050 грн (минимум);
  • Люблин — 2 071 грн (максимум), 750 грн (минимум).

Чтобы обезопасить себя от потенциальных мошенников, рекомендуем пользоваться официальным онлайн-реестром международных автобусных маршрутов от Государственной службы безопасности на транспорте. На сайте можно проверить легальность перевозчика, посмотреть расписание и перечень остановок, график движения автобусов по выбранному маршруту, протяженность и время путешествия.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут пользоваться польскими аэропортами, чтобы добраться в другие уголки мира. Желательно искать выгодные билеты на самолеты и не переплачивать за поездку. На некоторых рейсах из Варшавы даже нет пересадок.

Также мы писали, что Польша ввела новые правила пересечения границы для украинских детей, имеющих статус временной защиты. Чтобы избежать проблем с международной поездкой, необходимо следить за наличием активного статуса PESEL UKR.

билеты поездки Польша цены автобусы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:50 Шахтер — Янг Бойз — Пушич удивил стартовым составом на матч

18:47 Когда и кого ТЦК подает в розыск — адвокат дала ответ

18:46 Требования к качеству продуктов для ВСУ усилили — что изменилось

18:36 Выборы в США-2024 — в CNN проанализировали статистику

18:24 Жорин предложил решение проблем с фортификациями

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

18:20 Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

18:15 Украинские студенты заполнили польские вузы — статистика

18:09 Лунина назвали лучшим игроком Реала в матче против Милана

18:09 Сколько стоит билет на автобус в Польшу — цены перевозчиков

18:09 Больше не смотрящий в Одессе — выдворили криминального авторитета

18:50 Шахтер — Янг Бойз — Пушич удивил стартовым составом на матч

18:47 Когда и кого ТЦК подает в розыск — адвокат дала ответ

18:46 Требования к качеству продуктов для ВСУ усилили — что изменилось

18:36 Выборы в США-2024 — в CNN проанализировали статистику

18:24 Жорин предложил решение проблем с фортификациями

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

18:15 Украинские студенты заполнили польские вузы — статистика

18:09 Лунина назвали лучшим игроком Реала в матче против Милана

18:09 Сколько стоит билет на автобус в Польшу — цены перевозчиков

18:09 Больше не смотрящий в Одессе — выдворили криминального авторитета

17:59 Во Львовском университете объяснили запрет Telegram

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

Text

18:20 Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

Text

18:00 Победа Трампа и первая реакция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:24 Нардеп Никорак назвала проблему женщин-военнослужащих ВСУ

Text

13:03 Победа Трампа и возможный выход ВСУ из Курщины — эфир День.LIVE

Text

12:44 Нардеп заявил, что повлияет на увеличение бюджета помощи от США

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

12:06 Обеспечение военных — сколько заложено в бюджете на МОУ

Text

09:33 Республиканцы в Сенате США и подсчет голосов — Новини.LIVE

Text

08:00 Выборы в США и сбои в работе телефонов – эфир Ранок.LIVE

5 ноября 2024
Text

22:06 Экономист объяснил, почему Китай запретил криптовалюту

Text

21:39 Вдова через три месяца — Илона Мазур в проекте Жінки-фенікс

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

4 ноября 2024

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали