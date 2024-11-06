Билеты на автобус – сколько стоит добраться в Польшу

Автобусная станция. Фото: Unsplash

Поездки украинцев в Польшу превратились в обыденность после начала полномасштабной войны. Поскольку не работает авиасообщение, наиболее удобным маршрутом в направлении европейских государств стала Польша. Кто-то пользуется железнодорожным транспортом, а кому-то выгоднее купить билет на автобус.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят билеты на международные автобусные рейсы в Польшу.

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Сколько берут перевозчики за билеты

Стоимость одного места в автобусе сообщением Украина — Польша сильно варьируется, поскольку на конечную сумму влияют разные факторы. Первый — место выезда, второй — пункт назначения, третий — состояние транспортного средства. Если посмотреть на разрез цен, то даже в случае одинаковых параметров разница доходит до 700 грн.

Для сравнения воспользуемся одним из популярных онлайн онлайн-сервисов поиска и покупки автобусных билетов. Сначала узнаем стоимость поездки, если транспорт будет отбывать из Киева и прибывать в Варшаву. 7 ноября 2024 года пассажирам придется максимально заплатить за место в автобусе 2 200 грн, минимально — 1 300 грн.

Стоимость билетов на поездку автобусом в Польшу. Фото: скриншот

Что интересно, самый быстрый перевозчик доберется в пункт назначения за 13 ч 10 мин, при этом билет обойдется в 1 500 грн. Но даже поездка за 2 200 грн продлится не больше 14 часов.

Если выезжать в Польшу из Западной Украины, то цена будет меньше. К примеру, сравним стоимость билетов из Львова в разные города соседнего государства:

Варшава — 1 311 грн (максимум), 750 грн (минимум);

Краков — 2 000 грн (максимум), 800 грн (минимум);

Познань — 1 823 грн (максимум), 1 100 грн (минимум);

Вроцлав — 1 747 грн (максимум), 1 050 грн (минимум);

Люблин — 2 071 грн (максимум), 750 грн (минимум).

Чтобы обезопасить себя от потенциальных мошенников, рекомендуем пользоваться официальным онлайн-реестром международных автобусных маршрутов от Государственной службы безопасности на транспорте. На сайте можно проверить легальность перевозчика, посмотреть расписание и перечень остановок, график движения автобусов по выбранному маршруту, протяженность и время путешествия.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут пользоваться польскими аэропортами, чтобы добраться в другие уголки мира. Желательно искать выгодные билеты на самолеты и не переплачивать за поездку. На некоторых рейсах из Варшавы даже нет пересадок.

Также мы писали, что Польша ввела новые правила пересечения границы для украинских детей, имеющих статус временной защиты. Чтобы избежать проблем с международной поездкой, необходимо следить за наличием активного статуса PESEL UKR.