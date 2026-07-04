Система ETIAS для въезда в ЕС: понадобится ли украинцам со статусом временной защиты

Пункт пропуска на границе Украины. Фото: ГПСУ/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

В скором времени для успешного выезда из Украины путешественникам понадобится специальное разрешение. Европейский Союз планирует запустить систему ETIAS в четвертом квартале 2026 года. Возникает вопрос, нужен ли этот документ людям со статусом временной защиты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный портал Евросоюза.

ETIAS для украинцев

Немало наших граждан проживают в ЕС на основании временной защиты. Необходимо разобраться, распространится ли на них требование оформлять разрешение на поездку, когда состоится запуск системы. Ответ на вопрос дали в информационной справке, посвященной ETIAS:

"Лицам, пользующимся преимуществами применения Директивы о временной защите, не нужно подавать заявку на получение разрешения ETIAS, поскольку они имеют право оставаться на территории государств-членов ЕС дольше, чем предусмотрено для краткосрочного пребывания".

Аналогичные права и условия распространяются на украинцев, воспользовавшихся временной защитой в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии в соответствии с законодательством этих стран. Наличие визы и вида на жительство тоже освобождает от необходимости оформлять ETIAS.

Почему заявку на ETIAS могут отклонить

Подача заявки на выдачу разрешения не гарантирует принятия положительного решения со стороны контролирующего органа. Заявку могут отклонить по разным причинам, в частности:

заявитель использовал похищенный, утерянный, незаконно присвоенный или недействительный документ для регистрации;

сведения о человеке внесены в реестр лиц, нежелательных для въезда на территорию ЕС;

человек не ответил на запрос о предоставлении дополнительной информации в установленный срок;

ранее заявителю уже отказывали в пересечении границы и легальном пребывании, что сопровождалось предупреждением;

существуют обоснованные сомнения относительно достоверности и правдивости данных/заявлений/документов.

Человек получит решение об отклонении заявки, в котором будет указана причина отказа. Таким образом, он сможет ознакомиться с обстоятельствами ситуации и подумать над устранением недостатков. Кроме того, заявителя проинформируют о процедуре, которой необходимо следовать, дабы подать апелляцию.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, является ли мобилизация или выезд за границу члена семьи основанием для отмены жилищной субсидии. Получатели должны уведомить Пенсионный фонд об изменениях. В противном случае существует угроза сокращения размера финансовой помощи.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцам стоит проверить перед выездом за границу, нет ли ограничений на поездки. Сделать это можно онлайн через личный кабинет Государственной пограничной службы. Так путешественники избегут неприятных ситуаций в пункте пропуска.