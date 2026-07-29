Сильный удар по бюджету: за что могут оштрафовать родителей в августе

Дети на улице, деньги в руках. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Родителям в Украине грозят штрафы за ненадлежащее воспитание детей и уклонение от своих обязанностей. Именно взрослые несут ответственность за благополучие несовершеннолетних, поэтому несоблюдение требований закона влечет за собой строгие санкции. Мы выяснили, какие суммы придется заплатить нашим гражданам в августе 2026 года и за какие нарушения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Кодекс Украины об административных правонарушениях.

За что штрафуют родителей в Украине

Большинство несерьезных нарушений квалифицируется статьей 184 КУоАП "Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей". По состоянию на август 2026 года в Украине действуют штрафные санкции за:

ненадлежащий уход, уклонение от обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания — от 850 до 1 700 грн;

повторные аналогичные действия в течение года — от 1 700 до 5 100 грн;

совершение ребенком в возрасте 14-16 лет буллинга в отношении других участников образовательного процесса — от 850 до 1 700 грн;

уголовное преступление, совершенное ребенком, не достигшим возраста привлечения к ответственности — от 1 700 до 5 100 грн;

несоблюдение требований органа опеки и попечительства в отношении воспитания несовершеннолетнего — от 1 700 до 2 550 грн;

повторное нарушение в течение года (со временным запретом на выезд за границу и управление транспортным средством) — от 2 550 до 5 100 грн;

неоказание медицинской помощи и отсутствие лечения, рекомендованного врачами — от 1 700 до 3 400 грн;

умышленное несоблюдение ограничения срока пребывания ребенка за границей — от 1 700 до 3 400 грн.

Статья 180 Кодекса об административных правонарушениях определяет ответственность родителей или лиц, их заменяющих, за доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения. Штраф составляет 102-136 грн. В случае отсутствия у ребенка зарегистрированного места жительства, то есть прописки, придется заплатить 17-51 грн (статья 197 КУоАП).

Уголовная ответственность для родителей

За некоторые нарушения закона взрослым грозит более суровое наказание, чем обычные штрафы. Так, злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия, влечет за собой ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на аналогичный срок (статья 166 Уголовного кодекса).

Если родители заставляют несовершеннолетнего попрошайничать или заниматься азартными играми, их могут лишить свободы на срок от 3 до 7 лет. Злоупотребление своими опекунскими правами с корыстной целью, например, для получения или использования чужого имущества, наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до 3 лет (статья 167 УК).

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