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Главная Экономика Штрафы вырастут в пять раз: правительство ужесточает наказание за финансовые нарушения

Штрафы вырастут в пять раз: правительство ужесточает наказание за финансовые нарушения

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 18:25
Штрафы за финансовые нарушения вырастут в 5 раз: решение Кабмина
Мужчина бросает бумаги, наличные и банковскую карту. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, касающихся ужесточения ответственности за нарушение финансового законодательства. Документ, подготовленный Министерством финансов, предусматривает повышение штрафов и продление сроков наложения взысканий.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передают Новини.LIVE.

Доработанный законопроект направляется в Раду

Это уже повторное представление документа, который ранее был зарегистрирован в Верховной Раде под № 15043. Однако он был отозван в связи с прекращением полномочий предыдущего состава Кабмина.

Перед повторным внесением Минфин провел дополнительные консультации с парламентским Комитетом по вопросам правоохранительной деятельности, подтвердив крайнюю актуальность этих изменений для государства.

Что именно изменится для нарушителей

Проект закона предлагает пересмотреть ключевые нормы статьи 164-2 КоАП, которые не изменялись с 1996 года и давно уже утратили свою актуальность:

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  • срок привлечения к ответственности увеличивается с нескольких месяцев до одного года со дня совершения правонарушения;
  • за первое нарушение штраф увеличится с 136–255 до 850–1190 гривен;
  • за повторное нарушение в течение года: наказание подскочит со 170–340 до 1020–1360 гривен.

Почему действующая система больше не работает

В Минфине объясняют, что большинство финансовых правонарушений выявляется в ходе плановых проверок государственного финансового контроля, когда установленный законом срок для привлечения к ответственности уже истек.

Принятие нового закона позволит сделать наказание за финансовые махинации неизбежным, повысить уровень дисциплины и минимизировать количество повторных правонарушений. В ближайшее время документ будет передан на голосование в Верховную Раду.

Недавно Новини.LIVE сообщали о проверках без предупреждения со стороны налоговой и таможни. Согласно будущему законопроекту, если у проверяющих возникнут какие-либо сомнения, они смогут потребовать досмотр товаров без дополнительных разрешений и ордеров. На данный момент инициатива находится лишь на стадии концепции.

Также Новини.LIVE сообщали о повышении заработной платы педагогических работников уже с сентября. К 1 сентября должны быть полностью готовы не менее 25 000 учебных заведений. Помимо повышения зарплат, студентов также ожидает увеличение академических и именных стипендий.

Минфин штрафы финансы
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак
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