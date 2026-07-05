Штрафы для рыбаков в июле: за какие нарушения можно лишиться денег и снаряжения

За какие снасти штрафуют рыбаков в июле. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Летом 2026 года рыбачить в Украине можно только при соблюдении действующих правил. Если их нарушить, дело может закончиться не только штрафом. В некоторых случаях у нарушителя изымают снасти, лодку, заставляют возместить нанесённый ущерб, а за серьёзный вред природе даже могут привлечь к уголовной ответственности.

О том, какие способы ловли считаются незаконными в Украине и почему они запрещены, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Правила любительского рыболовства.

Какие способы рыбалки запрещены в Украине

В 2026 году продолжают действовать Правила любительского рыболовства, которые определяют, как можно ловить рыбу в Украине. Использование запрещенных средств приравнивается к браконьерству и влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством. В Украине рыболовам запрещено применять:

Химические вещества: не разрешается использовать какие-либо ядовитые или усыпляющие средства, которые воздействуют на рыбу или загрязняют воду. Взрывчатые вещества и оружие: ловить рыбу с помощью взрывчатых веществ, боеприпасов или огнестрельного оружия категорически запрещено. Промышленные снасти: для любительской рыбалки нельзя использовать переметы, ятери, неводы и другие снаряжения, предназначенные для промышленного вылова. Электроприборы: электроудочки и любое оборудование, поражающее рыбу током, также находятся под запретом, ведь они наносят вред не только рыбе, но и всему водоему. Любые рыболовные сети: запрещено использовать жаберные, ставные и плавные сети. Они разрешены только для промышленного рыболовства при наличии соответствующих разрешений. Колющие орудия: нельзя ловить рыбу острогами, трезубцами или гарпунами. Исключение касается только подводной охоты, если она проводится в соответствии с установленными правилами.

Также не разрешается использовать различные самоловки, ловушки, петли, капканы и другие механизмы, которые могут ловить рыбу без участия человека.

Почему эти способы ловли рыбы запрещены

Такие методы ловли наносят большой вред природе. Они:

разрушают нерестилища;

уничтожают мальков и редкие виды рыб;

не позволяют выбирать размер или вид улова;

могут быть опасными для людей, отдыхающих у водоемов.

Кроме того, из-за этого сокращается количество рыбы и ухудшается состояние водных экосистем.

Какое наказание грозит нарушителям правил рыболовства

За незаконную рыбалку в 2026 году предусмотрен штраф от 340 до 680 гривен. Кроме того, правоохранители могут изъять запрещенные снасти, а иногда даже лодку.

Отдельно придется возместить ущерб за каждую рыбу, выловленную незаконно. Если же ущерб природе будет значительным, ответственность может быть уже уголовной.

Также законом запрещено не только пользоваться такими снастями, но и изготавливать их, продавать, рекламировать или даже хранить. За это могут оштрафовать на 1 700 гривен в соответствии с ч. 1 ст. 85-1 КУоАП.

Ссылка на незнание правил не поможет избежать наказания. Поэтому перед рыбалкой стоит убедиться, что вы используете только разрешенные снасти, следить за изменениями в правилах любительского рыболовства и учитывать местные ограничения, которые могут действовать на отдельных водоемах.

Ранее Новини.LIVE писали, что с наступлением лета в Украине все больше людей отдыхают у водоемов и отправляются на рыбалку. В это время большинство сезонных запретов уже не действует, но рыболовам всё равно нужно соблюдать установленные правила и нормы вылова, чтобы избежать штрафов.

Также Новини.LIVE сообщали, что рыба в Украине может вскоре подорожать. Причина — сокращение вылова анчоусов в мире из-за климатического явления Эль-Ниньо, которое нагревает воды Тихого океана. Из-за этого возник дефицит, что может повлиять на цены в магазинах.