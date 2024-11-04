Горючее в авто — сколько можно перевозить и какой штраф грозит водителям

Лимиты на перевозку горючего. Фото: Pixabay

В Украине водители, стремящиеся сэкономить время или избежать финансовых потерь из-за роста цен на топливо, все чаще решают возить с собой дополнительный запас горючего. Однако далеко не все знают, что перевозка горючего в транспортном средстве имеет четко определенные законодательные ограничения, а превышение этих лимитов может привести к штрафу.

О том, сколько горючего водители могут перевозить в своем автомобиле, напомнили на сайте "АвтоПилот".

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Чтобы избежать нарушений и нежелательных штрафов, водителям следует внимательно соблюдать требования относительно допустимого объема горючего в их транспортном средстве. Согласно нормам:

в переносных емкостях разрешено транспортировать не более 60 литров горючего;

в топливном баке транспортного средства не должно быть более 1500 литров.

Какой штраф грозит украинцам

Полиция регулярно фиксирует нарушения этих требований. Если окажется, что водитель перевозит больше топлива, чем установлено законом, ему грозит штраф в 510 гривен согласно ч. 1 ст. 132-1 КУоАП (Нарушение правил перевозки опасных грузов на дорогах).

Чтобы избежать штрафов и неприятных ситуаций, водителям следует внимательно контролировать количество топлива, которое они транспортируют в своих автомобилях.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что во время заправки автомобиля на АЗС водители часто совершают ошибки. Это может привести как к финансовым затратам, так и к более быстрому выходу из строя механизмов автомобиля.

Также мы рассказали, что в Украине продолжает совершенствоваться инфраструктура для электромобилей. Однако важно отдавать себе отчет, сколько будет стоить зарядка электрокара на общественных заправках.