Пальне в авто — скільки можна перевозити та який штраф загрожує водіям

Ліміти на перевезення пального. Фото: Pixabay

В Україні водії, які прагнуть зекономити час чи уникнути фінансових втрат через зростання цін на пальне, все частіше вирішують возити із собою додатковий запас пального. Проте далеко не всі знають, що перевезення пального в транспортному засобі має чітко визначені законодавчі обмеження, а перевищення цих лімітів — може призвести до штрафу.

Про те, скільки пального водії можуть перевозити у своєму автомобілі, нагадали на сайті "АвтоПілот".

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За які порушення можуть оштрафувати водія

Щоб уникнути порушень та небажаних штрафів, водіям варто уважно дотримуватися вимог щодо допустимого обсягу пального в їх транспортному засобі. Відповідно до норм:

у переносних місткостях дозволено транспортувати не більше 60 літрів пального;

у паливному баку транспортного засобу не має бути більше ніж 1500 літрів.

Який штраф загрожує українцям

Поліція регулярно фіксує порушення цих вимог. Якщо виявиться, що водій перевозить більшу кількість пального, ніж встановлено законом, йому загрожує штраф у 510 гривень згідно з ч. 1 ст. 132-1 КУпАП (Порушення правил перевезення небезпечних вантажів на дорогах).

Тож, щоб уникнути штрафів і неприємних ситуацій, водіям слід уважно контролювати кількість пального, яке вони транспортують у своїх автівках.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що під час заправки автомобіля на АЗС водії часто роблять помилки. Це може призвести як до фінансових витрат, так і до швидшого виходу з ладу механізмів автомобіля.

Також ми розповіли, що в Україні продовжує вдосконалюватись інфраструктуру для електромобілів. Проте важливо усвідомлювати, скільки буде коштувати зарядка електрокара на громадських заправках.