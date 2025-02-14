Украинским рыбакам грозят новые штрафы — что изменится 15 февраля

Мужчина ловит рыбу. Фото: УНИАН

Для обеспечения сохранения рыбных запасов, в Украине периодически вводят ограничения на рыбалку и устанавливают нормы по количеству улова. Рыбаков предупредили о новых ограничениях и штрафах, которые будут действовать уже с 15 февраля.

О том, за вылов какой рыбы украинцы могут получить штраф после 15 февраля, отмечается в Правилах любительского рыболовства.

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В Украине с февраля вводится полный запрет на вылов щуки из-за ее периода нереста. Такие меры призваны сохранить популяцию этой рыбы во время ее активного размножения.

Ограничения касаются всех видов любительского рыболовства в водоемах, где нерестится щука, в частности:

спортивной рыбалки;

подводной охоты.

За незаконный вылов одной щуки предусмотрен штраф в размере 3 468 грн или уголовная ответственность.

Какие еще ограничения будут действовать в 2025 году

Согласно "Правилам любительской рыбалки", вылов рыбы запрещен:

во время нереста — с 1 апреля до 30 мая или 19 июня (в зависимости от типа водоема);

в период зимовки — с 1 ноября до начала нереста (ежегодно устанавливается рыбоохранными органами).

Конкретные даты завершения запретов могут меняться в зависимости от погодных условий и региона. Например, во время зимовки запрещено ловить рыбу в зимовальных ямах. Также ограничения учитывают сроки нереста различных видов рыб.

До 30 июня продолжит действовать запрет на вылов раков. Штраф за незаконный вылов одного рака составляет 3 332 грн, или возможно привлечение к уголовной ответственности. После завершения запрета разрешено вылавливать до 30 раков в сутки на одного человека.

Ранее мы писали, что военнослужащего из Николаевщины поймали на незаконном вылове рыбы, нанесенный ущерб оценили в более 121 тысячи гривен. Мужчина признал свою вину и выразил искреннее раскаяние, что было учтено судом при вынесении приговора.

Также мы рассказывали, что регион Британская Колумбия имеет большую популярность среди профессиональных рыбаков. Среди них оказались и двое украинцев. Они отправились на рыбалку, но не оформили необходимую лицензию, обязательную в Канаде, стоимость которой составляет 40-50 канадских долларов. За что и были оштрафованы на кругленькую сумму.