Українським рибакам загрожують нові штрафи — що зміниться 15 лютого

Чоловік ловить рибу. Фото: УНІАН

Для забезпечення збереження рибних запасів, в Україні періодично запроваджують обмеження на риболовлю та встановлюють норми щодо кількості улову. Тож рибалок попередили про нові обмеження та штрафи, які діятимуть уже з 15 лютого.

Про те, за вилов якої риби українці можуть отримати штраф після 15 лютого, зазначається в Правилах любительського рибальства.

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Яка заборона для рибалок почне діяти з 15 лютого

В Україні з лютого вводиться повна заборона на вилов щуки через її період нересту. Такі заходи покликані зберегти популяцію цієї риби під час її активного розмноження.

Обмеження стосуються всіх видів любительського рибальства у водоймах, де нереститься щука, зокрема:

спортивної риболовлі;

підводного полювання.

За незаконний вилов однієї щуки передбачено штраф у розмірі 3 468 грн або кримінальну відповідальність.

Які ще обмеження діятимуть у 2025 році

Згідно з "Правилами любительської риболовлі", вилов риби заборонений:

під час нересту — з 1 квітня до 30 травня або 19 червня (залежно від типу водойми);

у період зимівлі — з 1 листопада до початку нересту (щорічно встановлюється рибоохоронними органами).

Конкретні дати завершення заборон можуть змінюватися залежно від погодних умов та регіону. Наприклад, під час зимівлі заборонено ловити рибу в зимувальних ямах. Також обмеження враховують строки нересту різних видів риб.

До 30 червня продовжить діяти заборона на вилов раків. Штраф за незаконний вилов одного рака становить 3 332 грн, або можливе притягнення до кримінальної відповідальності. Після завершення заборони дозволено виловлювати до 30 раків на добу на одну людину.

Раніше ми писали, що військовослужбовця з Миколаївщини спіймали на незаконному вилові риби, завдані збитки оцінили в понад 121 тисячу гривень. Чоловік визнав свою провину і висловив щире каяття, що було враховано судом під час винесення вироку.

Також ми розповідали, що регіон Британська Колумбія має велику популярність серед професійних рибалок. Серед них опинилися й двоє українців. Вони вирушили на риболовлю, але не оформили необхідну ліцензію, обов’язкову в Канаді, вартість якої становить 40-50 канадських доларів. За що й були оштрафовані на кругленьку суму.