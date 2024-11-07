Пересечение границы – какие вещи запрещено перевозить в 2024 году

Таможенный контроль. Фото: УНИАН

Ни для кого не секрет, что при пересечении границы таможенная служба проверяет не только документы, но и личные вещи граждан. Поэтому, прежде чем отправляться в соседнее государство, украинцам следует ознакомиться с перечнем товаров, подпадающих под запрет или ограничение для ввоза или вывоза из страны.

О том, какие вещи и продукты запрещено брать с собой за границу, напомнила Государственная таможенная служба Украины.

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Какие продукты нельзя перевозить через границу

Перевозка определенных товаров через границу строго запрещена. Это касается таких продуктов, как:

свежее мясо;

сало и колбасы;

молочные продукты, в том числе сыр и молоко;

рыба более 20 кг и осетровая икра (большие объемы требуют специального разрешения).

Относительно перевозки табачных изделий и алкоголя, лимиты следующие:

пиво (не более 16 л);

две открытые пачки сигарет;

сигары (не более 10 штук);

вино (без игристого – до 4 л);

крепкий алкоголь (до 1 л на человека);

напитки крепостью до 22,3% (максимум 2 л);

жидкости для электронных сигарет (до 10 мл)

Также существуют ограничения на вывоз некоторых лекарственных средств:

сильнодействующее лекарство без рецепта;

лекарственные средства объемом более 500 мл.

препараты с наркотическими или психотропными веществами, не имеющими медицинского назначения

Что еще нельзя перевозить через границу

Знать ограничения и требования для пересечения границы – это не только вопрос законности, но и безопасности. Поэтому запрещен вывоз:

токсических веществ;

взрывных устройств;

холодного и пневматического оружия;

ядовитых и наркотических веществ;

огнестрельного оружия и его аксессуаров;

газовых баллонов и взрывчатых веществ;

более одной единицы бытовой техники;

культурных памятников без соответствующего разрешения;

материалов, пропагандирующих насилие или расизм;

техники с порнографическим контентом или без лицензии на программное обеспечение;

животных и растений, занесенных в Красную книгу, а также минералов, являющихся народным достоянием.

Перевозка некоторых товаров через границу требует получения специальных разрешений или сертификатов. Это касается не только оружия или экзотических животных, но и бытовой техники, достопримечательностей и других ценных предметов. В частности:

Перевозка животных или растений, занесенных в Красную книгу, требует сертификата CITES. Для вывоза охотничьего оружия следует подать декларацию и получить соответствующее разрешение от государственных органов. Если вы вывозите более одной единицы бытовой техники, ее следует задекларировать во избежание проблем с налогообложением.

Также требуется разрешение на вывоз ценных культурных памятников, дорогих рыбных продуктов и других специфических товаров.

С ноября 2024 на выезде из Украины мужчины должны иметь при себе военно-учетные документы. Без них выезд будет запрещен, даже если они имеют на это право.

С 10 ноября в ЕС изменятся правила пересечения границы. Заработает новая IT-система EES.