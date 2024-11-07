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Что нельзя провозить через границу — полный список

7 ноября 2024 17:26
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Пересечение границы – какие вещи запрещено перевозить в 2024 году
Таможенный контроль. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Ни для кого не секрет, что при пересечении границы таможенная служба проверяет не только документы, но и личные вещи граждан. Поэтому, прежде чем отправляться в соседнее государство, украинцам следует ознакомиться с перечнем товаров, подпадающих под запрет или ограничение для ввоза или вывоза из страны.

О том, какие вещи и продукты запрещено брать с собой за границу, напомнила Государственная таможенная служба Украины.

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Какие продукты нельзя перевозить через границу

Перевозка определенных товаров через границу строго запрещена. Это касается таких продуктов, как:

  • свежее мясо;
  • сало и колбасы;
  • молочные продукты, в том числе сыр и молоко;
  • рыба более 20 кг и осетровая икра (большие объемы требуют специального разрешения).

Относительно перевозки табачных изделий и алкоголя, лимиты следующие:

  • пиво (не более 16 л);
  • две открытые пачки сигарет;
  • сигары (не более 10 штук);
  • вино (без игристого – до 4 л);
  • крепкий алкоголь (до 1 л на человека);
  • напитки крепостью до 22,3% (максимум 2 л);
  • жидкости для электронных сигарет (до 10 мл)

Также существуют ограничения на вывоз некоторых лекарственных средств:

  • сильнодействующее лекарство без рецепта;
  • лекарственные средства объемом более 500 мл.
  • препараты с наркотическими или психотропными веществами, не имеющими медицинского назначения

Что еще нельзя перевозить через границу

Знать ограничения и требования для пересечения границы – это не только вопрос законности, но и безопасности. Поэтому запрещен вывоз:

  • токсических веществ;
  • взрывных устройств;
  • холодного и пневматического оружия;
  • ядовитых и наркотических веществ;
  • огнестрельного оружия и его аксессуаров;
  • газовых баллонов и взрывчатых веществ;
  • более одной единицы бытовой техники;
  • культурных памятников без соответствующего разрешения;
  • материалов, пропагандирующих насилие или расизм;
  • техники с порнографическим контентом или без лицензии на программное обеспечение;
  • животных и растений, занесенных в Красную книгу, а также минералов, являющихся народным достоянием.

Перевозка некоторых товаров через границу требует получения специальных разрешений или сертификатов. Это касается не только оружия или экзотических животных, но и бытовой техники, достопримечательностей и других ценных предметов. В частности:

  1. Перевозка животных или растений, занесенных в Красную книгу, требует сертификата CITES.
  2. Для вывоза охотничьего оружия следует подать декларацию и получить соответствующее разрешение от государственных органов.
  3. Если вы вывозите более одной единицы бытовой техники, ее следует задекларировать во избежание проблем с налогообложением.

Также требуется разрешение на вывоз ценных культурных памятников, дорогих рыбных продуктов и других специфических товаров.

С ноября 2024 на выезде из Украины мужчины должны иметь при себе военно-учетные документы. Без них выезд будет запрещен, даже если они имеют на это право.

С 10 ноября в ЕС изменятся правила пересечения границы. Заработает новая IT-система EES.

Украина продукты товары пограничники граница

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