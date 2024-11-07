Пересечение границы – какие вещи запрещено перевозить в 2024 году

Что нельзя провозить через границу — полный список
Ни для кого не секрет, что при пересечении границы таможенная служба проверяет не только документы, но и личные вещи граждан. Поэтому, прежде чем отправляться в соседнее государство, украинцам следует ознакомиться с перечнем товаров, подпадающих под запрет или ограничение для ввоза или вывоза из страны.
О том, какие вещи и продукты запрещено брать с собой за границу, напомнила Государственная таможенная служба Украины.
Какие продукты нельзя перевозить через границу
Перевозка определенных товаров через границу строго запрещена. Это касается таких продуктов, как:
- свежее мясо;
- сало и колбасы;
- молочные продукты, в том числе сыр и молоко;
- рыба более 20 кг и осетровая икра (большие объемы требуют специального разрешения).
Относительно перевозки табачных изделий и алкоголя, лимиты следующие:
- пиво (не более 16 л);
- две открытые пачки сигарет;
- сигары (не более 10 штук);
- вино (без игристого – до 4 л);
- крепкий алкоголь (до 1 л на человека);
- напитки крепостью до 22,3% (максимум 2 л);
- жидкости для электронных сигарет (до 10 мл)
Также существуют ограничения на вывоз некоторых лекарственных средств:
- сильнодействующее лекарство без рецепта;
- лекарственные средства объемом более 500 мл.
- препараты с наркотическими или психотропными веществами, не имеющими медицинского назначения
Что еще нельзя перевозить через границу
Знать ограничения и требования для пересечения границы – это не только вопрос законности, но и безопасности. Поэтому запрещен вывоз:
- токсических веществ;
- взрывных устройств;
- холодного и пневматического оружия;
- ядовитых и наркотических веществ;
- огнестрельного оружия и его аксессуаров;
- газовых баллонов и взрывчатых веществ;
- более одной единицы бытовой техники;
- культурных памятников без соответствующего разрешения;
- материалов, пропагандирующих насилие или расизм;
- техники с порнографическим контентом или без лицензии на программное обеспечение;
- животных и растений, занесенных в Красную книгу, а также минералов, являющихся народным достоянием.
Перевозка некоторых товаров через границу требует получения специальных разрешений или сертификатов. Это касается не только оружия или экзотических животных, но и бытовой техники, достопримечательностей и других ценных предметов. В частности:
- Перевозка животных или растений, занесенных в Красную книгу, требует сертификата CITES.
- Для вывоза охотничьего оружия следует подать декларацию и получить соответствующее разрешение от государственных органов.
- Если вы вывозите более одной единицы бытовой техники, ее следует задекларировать во избежание проблем с налогообложением.
Также требуется разрешение на вывоз ценных культурных памятников, дорогих рыбных продуктов и других специфических товаров.
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