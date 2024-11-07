Перетин кордону — які речі заборонено перевозити у 2024 році

Що не можна провозити через кордон — повний перелік
Ні для кого не секрет, що під час перетину кордону митна служба перевіряє не лише документи, а й особисті речі громадян. Тож перед тим, як вирушати у сусідню державу, українцям варто ознайомитись з переліком товарів, що підпадають під заборону чи обмеження для ввезення або вивезення з країни.
Про те, які речі та продукти заборонено брати з собою за кордон, нагадала Державна митна служба України.
Які продукти не можна перевозити через кордон
Перевезення певних товарів через кордон суворо заборонено. Це стосується таких продуктів, як:
- свіже м'ясо;
- сало та ковбаси;
- молочні продукти, зокрема сир і молоко;
- риба понад 20 кг та осетрова ікра (більші об'єми вимагають спеціального дозволу).
Щодо перевезення тютюнових виробів і алкоголю, ліміти такі:
- пиво (не більше 16 л);
- дві відкриті пачки сигарет;
- сигари (не більше 10 штук);
- вино (без ігристого — до 4 л);
- міцний алкоголь (до 1 л на особу);
- напої міцністю до 22,3% (максимум 2 л);
- рідини для електронних сигарет (до 10 мл).
Також існують обмеження на вивезення деяких лікарських засобів:
- сильнодіючі ліки без рецепта;
- лікарські засоби об'ємом більше ніж 500 мл.
- препарати з наркотичними або психотропними речовинами, що не мають медичного призначення.
Що ще не можна перевозити через кордон
Знати обмеження та вимоги для перетину кордону — це не лише питання законності, а й безпеки. Тому заборонено вивезення:
- токсичних речовин;
- вибухових пристроїв;
- холодної та пневматичної зброї;
- отруйних і наркотичних речовин;
- вогнепальної зброї та її аксесуарів;
- газових балонів і вибухових речовин;
- більше однієї одиниці побутової техніки;
- культурних пам’яток без відповідного дозволу;
- матеріалів, що пропагують насильство чи расизм;
- техніки з порнографічним контентом або без ліцензії на програмне забезпечення;
- тварин та рослин, що занесені до Червоної книги, а також мінералів, що є народним надбанням.
Перевезення деяких товарів через кордон вимагає отримання спеціальних дозволів чи сертифікатів. Це стосується не тільки зброї чи екзотичних тварин, а й побутової техніки, культурних пам’яток та інших цінних предметів. Зокрема:
- Перевезення тварин чи рослин, занесених до Червоної книги, потребує сертифіката CITES.
- Для вивезення мисливської зброї потрібно подати декларацію та отримати відповідний дозвіл від державних органів.
- Якщо ви вивозите більше ніж одну одиницю побутової техніки, її слід задекларувати для уникнення проблем з оподаткуванням.
Також потрібен дозвіл на вивезення цінних культурних пам’яток, дорогих рибних продуктів та інших специфічних товарів.
З листопада 2024 року на виїзді з України чоловіки повинні мати при собі військово-облікові документи. Без них виїзд буде заборонено, навіть якщо вони мають на це право.
З 10 листопада в ЄС зміняться правила перетину кордону. Запрацює нова IT-система EES.
Читайте Новини.LIVE!