Перетин кордону — які речі заборонено перевозити у 2024 році

Митний контроль. Фото: УНІАН

Ні для кого не секрет, що під час перетину кордону митна служба перевіряє не лише документи, а й особисті речі громадян. Тож перед тим, як вирушати у сусідню державу, українцям варто ознайомитись з переліком товарів, що підпадають під заборону чи обмеження для ввезення або вивезення з країни.

Про те, які речі та продукти заборонено брати з собою за кордон, нагадала Державна митна служба України.

Читайте також:

Які продукти не можна перевозити через кордон

Перевезення певних товарів через кордон суворо заборонено. Це стосується таких продуктів, як:

свіже м'ясо;

сало та ковбаси;

молочні продукти, зокрема сир і молоко;

риба понад 20 кг та осетрова ікра (більші об'єми вимагають спеціального дозволу).

Щодо перевезення тютюнових виробів і алкоголю, ліміти такі:

пиво (не більше 16 л);

дві відкриті пачки сигарет;

сигари (не більше 10 штук);

вино (без ігристого — до 4 л);

міцний алкоголь (до 1 л на особу);

напої міцністю до 22,3% (максимум 2 л);

рідини для електронних сигарет (до 10 мл).

Також існують обмеження на вивезення деяких лікарських засобів:

сильнодіючі ліки без рецепта;

лікарські засоби об'ємом більше ніж 500 мл.

препарати з наркотичними або психотропними речовинами, що не мають медичного призначення.

Що ще не можна перевозити через кордон

Знати обмеження та вимоги для перетину кордону — це не лише питання законності, а й безпеки. Тому заборонено вивезення:

токсичних речовин;

вибухових пристроїв;

холодної та пневматичної зброї;

отруйних і наркотичних речовин;

вогнепальної зброї та її аксесуарів;

газових балонів і вибухових речовин;

більше однієї одиниці побутової техніки;

культурних пам’яток без відповідного дозволу;

матеріалів, що пропагують насильство чи расизм;

техніки з порнографічним контентом або без ліцензії на програмне забезпечення;

тварин та рослин, що занесені до Червоної книги, а також мінералів, що є народним надбанням.

Перевезення деяких товарів через кордон вимагає отримання спеціальних дозволів чи сертифікатів. Це стосується не тільки зброї чи екзотичних тварин, а й побутової техніки, культурних пам’яток та інших цінних предметів. Зокрема:

Перевезення тварин чи рослин, занесених до Червоної книги, потребує сертифіката CITES. Для вивезення мисливської зброї потрібно подати декларацію та отримати відповідний дозвіл від державних органів. Якщо ви вивозите більше ніж одну одиницю побутової техніки, її слід задекларувати для уникнення проблем з оподаткуванням.

Також потрібен дозвіл на вивезення цінних культурних пам’яток, дорогих рибних продуктів та інших специфічних товарів.

З листопада 2024 року на виїзді з України чоловіки повинні мати при собі військово-облікові документи. Без них виїзд буде заборонено, навіть якщо вони мають на це право.

З 10 листопада в ЄС зміняться правила перетину кордону. Запрацює нова IT-система EES.