Главная Экономика Сергей Наумов уходит из Ощадбанка — кто возглавит банк

Сергей Наумов уходит из Ощадбанка — кто возглавит банк

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 10:13
Сергей Наумов покидает пост главы правления Ощадбанка — кто займет его место
Председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов. Фото: УНИАН

Председатель правления Ощадбанка сообщил о завершении своей каденции, которая длилась более пяти лет. Он занимал эту должность с ноября 2020 года.

Об этом написал председатель Ощадбанка Сергей Наумов в Facebook.

Что изменилось в Ощадбанке при правлении Сергея Наумова

По словам экс-главы правления Ощадбанка, за это время банк работал в чрезвычайно сложных условиях — во время пандемии COVID-19, полномасштабной войны, энергетических кризисов и блэкаутов. Несмотря на все вызовы, Ощадбанк обеспечивал непрерывную работу и смог укрепить свои позиции на рынке.

Он отметил, что банк сосредотачивался на поддержке населения и бизнеса, в частности оборонно-промышленного комплекса и энергетической отрасли, а также активно развивал цифровые сервисы и улучшал качество обслуживания клиентов.

"В то же время мы сохранили фокус на финансовом результате и в течение последних трех лет продемонстрировали рекордный рост показателей. По итогам 2025 года прогноз чистой прибыли Ощадбанка превысит 16 миллиардов гривен", — написал Сергей Наумов в Facebook.

Также он отметил важную роль банка в восстановлении Украины благодаря сотрудничеству с международными финансовыми институтами.

Кто стал новым председателем правления Ощадбанка

Сергей Наумов пожелал успехов новому председателю правления Юрию Кациону и команде банка, выразив уверенность, что Ощадбанк и в дальнейшем будет работать на принципах человечности, государственной поддержки и ориентации на потребности клиентов.

Ранее мы писали, что пользователи государственного банка "Ощадбанк" могут получить различные вознаграждения, если оплачивают покупки кредитными средствами. Для этого нужно рассчитываться платежной картой "Моя кредитка".

Также мы рассказывали, что в "Ощадбанке" сообщили, что старые банковские карты перестанут действовать после 30 июня 2026 года. Части клиентов такие карты уже заблокировали ранее, а некоторые владельцы счетов рискуют потерять к ним доступ из-за требований и правил, установленных самим банком.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
