Україна
Сергій Наумов йде з Ощадбанку — хто очолить державний банк

Сергій Наумов йде з Ощадбанку — хто очолить державний банк

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 10:13
Сергій Наумов залишає посаду голови правління Ощадбанку — хто посяде його місце
Голова правління Ощадбанку Сергій Наумов. Фото: УНІАН

Голова правління Ощадбанку повідомив про завершення своєї каденції, яка тривала понад п’ять років. Він обіймав цю посаду з листопада 2020 року.

Про це написав голова Ощадбанку Сергій Наумов у Facebook.

Що змінилось в Ощадбанку за правління Сергія Наумова

За словами ексголови правління Ощадбанку, за цей час банк працював у надзвичайно складних умовах — під час пандемії COVID-19, повномасштабної війни, енергетичних криз і блекаутів. Попри всі виклики, Ощадбанк забезпечував безперервну роботу та зміг зміцнити свої позиції на ринку.

Він зазначив, що банк зосереджувався на підтримці населення і бізнесу, зокрема оборонно-промислового комплексу та енергетичної галузі, а також активно розвивав цифрові сервіси й покращував якість обслуговування клієнтів.

"Водночас ми зберегли фокус на фінансовому результаті й протягом останніх трьох років продемонстрували рекордне зростання показників. За підсумками 2025 року прогноз чистого прибуток Ощадбанку перевищить 16 мільярдів гривень", — написав Сергій Наумов у Facebook.

Також він наголосив на важливій ролі банку у відбудові України завдяки співпраці з міжнародними фінансовими інституціями.

Хто став новим головою правління Ощадбанку

Сергій Наумов побажав успіхів новому голові правління Юрію Каціону та команді банку, висловивши впевненість, що Ощадбанк і надалі працюватиме на засадах людяності, державної підтримки та орієнтації на потреби клієнтів.

Раніше ми писали, що користувачі державного банку "Ощадбанк" можуть отримати різні винагороди, якщо оплачують покупки кредитними коштами. Для цього потрібно розраховуватися платіжною карткою "Моя кредитка".

Також ми розповідали, що у "Ощадбанку" повідомили, що старі банківські картки перестануть діяти після 30 червня 2026 року. Частині клієнтів такі картки вже заблокували раніше, а деякі власники рахунків ризикують втратити до них доступ через вимоги та правила, встановлені самим банком.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
