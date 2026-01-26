Сергій Наумов залишає посаду голови правління Ощадбанку — хто посяде його місце

Голова правління Ощадбанку Сергій Наумов. Фото: УНІАН

Голова правління Ощадбанку повідомив про завершення своєї каденції, яка тривала понад п’ять років. Він обіймав цю посаду з листопада 2020 року.

Про це написав голова Ощадбанку Сергій Наумов у Facebook.

Що змінилось в Ощадбанку за правління Сергія Наумова

За словами ексголови правління Ощадбанку, за цей час банк працював у надзвичайно складних умовах — під час пандемії COVID-19, повномасштабної війни, енергетичних криз і блекаутів. Попри всі виклики, Ощадбанк забезпечував безперервну роботу та зміг зміцнити свої позиції на ринку.

Він зазначив, що банк зосереджувався на підтримці населення і бізнесу, зокрема оборонно-промислового комплексу та енергетичної галузі, а також активно розвивав цифрові сервіси й покращував якість обслуговування клієнтів.

"Водночас ми зберегли фокус на фінансовому результаті й протягом останніх трьох років продемонстрували рекордне зростання показників. За підсумками 2025 року прогноз чистого прибуток Ощадбанку перевищить 16 мільярдів гривень", — написав Сергій Наумов у Facebook.

Також він наголосив на важливій ролі банку у відбудові України завдяки співпраці з міжнародними фінансовими інституціями.

Хто став новим головою правління Ощадбанку

Сергій Наумов побажав успіхів новому голові правління Юрію Каціону та команді банку, висловивши впевненість, що Ощадбанк і надалі працюватиме на засадах людяності, державної підтримки та орієнтації на потреби клієнтів.

