Бизнес семьи Тимошенко — с какими компаниями связаны родственники нардепа

Народный депутат Юлия Тимошенко. Фото: УНИАН

Семейный бизнес народного депутата Украины Юлии Тимошенко изобилует связями с почти двумя десятками компаний по состоянию на январь 2026 года. Муж, дочь, зять и даже близкие родственники тети — все они приобщены к крупным структурам.

Об этом говорится в исследовании YouControl.

Реклама

Читайте также:

Бизнес-связи семьи Тимошенко

Благодаря открытым данным аналитики смогли выяснить, как связаны родственники Юлии Тимошенко с 15-ю украинскими и одной чешской компаниями. Сама нардеп, согласно информации в ЕГР, только руководит политической партией "Батькивщина" и никаких действующих связей с юридическими лицами не имеет.

Чего нельзя сказать о ее муже Александре. Он зарегистрирован как ФЛП и предоставляет услуги консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. Известно о его участии в таких структурах:

ООО "Леди Ю" (производство парфюмерных и косметических средств, Чехия) — участник и бенефициар;

Britico Product s.r.o. (Чехия) — глава до ноября 2024 года;

Prostor OÜ (деятельность прекращена в марте 2024 года, Эстония) — бывший участник;

Medical Invested Capital True Standing Europe Limited s.r.o (деятельность прекращена, Чехия) — бывший руководитель.

Дочь Евгения открыла ФЛП по направлению "предоставление в аренду недвижимого имущества". Она фигурирует совладелицей 8 компаний, большинство из которых ведут деятельность в сфере недвижимости (ООО "Компания "Международные Деловые Проекты", ООО "ЛБМ Консалтинг" и др.). Плюс она является представителем ООО "Пиромекс Украины" (в состоянии прекращения).

"Бизнес-партнером Евгении в части компаний является Людмила Телегина, которая, по информации Суспільне Новини, является матерью Юлии Тимошенко", — отметили аналитики.

Другие родственники народного депутата Украины тоже связаны с коммерцией:

зять Артур Чечеткин — участник двух компаний, в прошлом акционер "Укрстройинвестбанка";

муж и зять тети Антонины Ульяхиной — имеют отношение к компаниям Евгении Тимошенко.

Судя по информации в системе YouControl, упомянутые бизнесы имели или до сих пор имеют отношение к корпоративной "Группе семьи Тимошенко".

"Большинство компаний группы работают в сфере недвижимости. Также в состав группы входит ресторан, издательство книг и производитель парфюмерной продукции", — говорится на портале.

Благодаря этому индикатору можно легко узнать, связан ли человек с крупными бизнес-структурами, а также определять реальных бенефициаров.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с 14 января НБУ запустил новый этап смягчения валютных ограничений для бизнеса. Например, был введен "ссудный" лимит, позволяющий компаниям погашать старые долги и оплачивать импорт.

Также мы писали, что в 2026 году активные ФЛП не будут платить абонплату ПриватБанку в случае расходов на бизнес-карте более 15 000 грн/мес. Банк снизил комиссии и даже ввел партнерский подход.