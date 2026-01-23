Бізнес родини Тимошенко — з якими компаніями пов'язані родичі нардепки

Народна депутатка Юлія Тимошенко. Фото: УНІАН

Родинний бізнес народної депутатки України Юлії Тимошенко рясніє зв'язками з майже двома десятками компаній станом на січень 2026 року. Чоловік, донька, зять і навіть близькі родичі тітки — всі вони долучені до великих структур.

Про це йдеться у дослідженні YouControl.

Бізнес-зв'язки родини Тимошенко

Завдяки відкритим даним аналітики змогли з'ясувати, як пов'язані родичі Юлії Тимошенко з 15-ма українськими та однією чеською компаніями. Сама нардепка, згідно з інформацією в ЄДР, лише керує політичною партією "Батьківщина" і жодних чинних зв'язків із юридичними особами не має.

Чого не можна сказати про її чоловіка Олександра. Він зареєстрований як ФОП і надає послуги консультування з питань комерційної діяльності та управління. Відомо про його участь у таких структурах:

ТОВ "Леді Ю" (виробництво парфумерних і косметичних засобів, Чехія) — учасник і бенефіціар;

Britico Product s.r.o. (Чехія) — очільник до листопада 2024 року;

Prostor OÜ (діяльність припинено у березні 2024 року, Естонія) — колишній учасник;

Medical Invested Capital True Standing Europe Limited s.r.o (діяльність припинено, Чехія) — колишній очільник.

Донька Євгенія відкрила ФОП за напрямом "надання в оренду нерухомого майна". Вона фігурує співвласницею 8 компаній, більшість з яких ведуть діяльність у сфері нерухомості (ТОВ "Компанія "Міжнародні Ділові Проекти", ТОВ "ЛБМ Консалтинг" та ін.). Плюс вона є представником ТОВ "Пиромекс України" (у стані припинення).

"Бізнес-партнеркою Євгенії в частині компаній є Людмила Телегіна, яка, за інформацією Суспільне Новини, є матір'ю Юлії Тимошенко", — зазначили аналітики.

Інші родичі народної депутатки України теж пов'язані з комерцією:

зять Артур Чечьоткін — учасник двох компаній, у минулому акціонер "Укрбудінвестбанку";

чоловік і зять тітки Антоніни Ульяхіної — дотичні до компаній Євгенії Тимошенко.

Судячи з інформації в системі YouControl, згадані бізнеси мали або досі мають відношення до корпоративної "Групи родини Тимошенко".

"Більшість компаній групи працюють у сфері нерухомості. Також до складу групи входить ресторан, видавництво книг та виробник парфумерної продукції", — йдеться на порталі.

Завдяки цьому індикатору можна легко дізнатися, чи пов'язана людина з великими бізнес-структурами, а також визначати реальних бенефіціарів.

