Рыбакам грозят штрафы не только у водоемов: за что могут наказать в 2026 году

За какие снасти налагают штрафы в Украине. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Рыбалка остается одним из самых любимых видов отдыха для украинцев. Но далеко не все знают, что штраф можно получить не только за незаконный вылов рыбы. Наказать могут и за хранение некоторых снастей, даже если ими никто не пользовался.

О том, за что рыбак может получить штраф в километрах от водоемов в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на часть 1 статьи 85-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За какие нарушения рыбака могут оштрафовать даже дома

Закон запрещает не только использовать, но и хранить, продавать или рекламировать браконьерские средства для рыбалки. К ним относятся:

взрывчатые и ядовитые вещества;

любые рыболовные сети (косынки, экраны, парашюты, неводы, ставные сети, ятери, пауки);

колющие и зацепные орудия, в частности остроги, драчи и переметы;

оружие для вылова рыбы, кроме специальных гарпунов для подводной охоты.

Отдельно стоит упомянуть электроудочку. Она считается одним из самых опасных способов ловли, ведь электрический ток поражает не только рыбу, но и других обитателей водоема в радиусе до 20 метров.

Какие штрафы грозят за хранение или использование запрещенных средств ловли рыбы

За различные нарушения размер штрафа может быть разным:

за хранение запрещенных снастей — штраф от 153 до 357 гривен с конфискацией;

за продажу или рекламу браконьерских снастей — до 1 700 гривен для граждан и до 4 250 гривен для должностных лиц;

за использование незаконных снастей во время рыбалки — штраф до 680 гривен с изъятием снастей и незаконного улова.

Если в результате незаконного вылова нанесён существенный ущерб окружающей среде, может наступить уголовная ответственность. В таком случае суд может назначить штраф до 1 700 гривен или ограничение свободы на срок до трёх лет с конфискацией снастей и улова.

Каких правил должны придерживаться рыболовы в 2026 году

Чтобы отдых не закончился штрафом, стоит соблюдать правила любительского рыболовства. Ловить рыбу можно с берега или с лодки на удочки различных типов или спиннинг. При этом одному рыболову разрешено использовать не более пяти крючков.

Есть и ограничения на вылов. За сутки можно забрать с собой до 3 килограммов рыбы и не более 30 раков. Соблюдение этих простых правил поможет избежать неприятностей и сохранит водные биоресурсы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что летом в Украине начинается активный сезон отдыха у водоемов, а для рыболовов действует меньше сезонных запретов. Однако ловить рыбу все равно нужно с соблюдением правил и не превышая разрешенные нормы вылова.

Также Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году за нарушение правил рыболовства можно получить не только штраф. В некоторых случаях могут изъять снасти или лодку, обязать возместить причиненный ущерб, а если природе нанесен значительный вред — привлечь к уголовной ответственности.