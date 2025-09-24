Видео
Главная Экономика Разрушительные атаки РФ — сколько выплатили пострадавшим в Киеве

Разрушительные атаки РФ — сколько выплатили пострадавшим в Киеве

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 09:05
Обстрелы РФ по Киеву — какие выплаты назначают пострадавшим и сколько людей получили деньги
Поврежденный в результате обстрелов РФ дом. Фото: Zelenskiy / Official (Telegram)

Киевляне, пострадавшие от обстрелов России, могут рассчитывать на финансовую помощь. В частности действует городская целевая программа "Турбота. Назустріч киянам", утвержденная решением Киевского городского совета от 04.07.2024 № 1651/9617. В ее рамках украинцам, чье жилье было повреждено в результате вражеской атаки РФ, предоставляют различные выплаты.

В КГГА дали эксклюзивный ответ на запрос редакции Новини.LIVE, сколько всего денег выплатили киевлянам в рамках программы в течение 2025 года.

Читайте также:

Какие суммы могут получить жители Киева

По программе "Турбота. Назустріч киянам" действуют несколько мероприятий, направленных на помощь владельцам жилья, которое получило повреждения или разрушения в результате обстрелов России. По состоянию на 2025 год предусмотрены такие выплаты:

  • единовременная адресная материальная помощь в размере 10 000 грн киевлянам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах в результате повреждения или разрушения жилого дома (квартиры), вызванного вооруженной агрессией РФ против Украины;
  • единовременная адресная материальная помощь в размере 40 000 грн киевлянам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах в результате повреждения или разрушения жилья, вызванного вооруженной агрессией России против Украины, в связи с необходимостью временного отселения;
  • ежемесячная (сроком не более 12 месяцев) адресная материальная помощь в размере 20 000 грн киевлянам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах в результате повреждения или разрушения жилья, вызванного вооруженной агрессией РФ, в связи с необходимостью временного отселения.

Сколько человек получить выплаты

В период с 1 января по 8 сентября 2025 года тысячам украинцев утвердили финансовые выплаты. Мы узнали точную численность получателей и общую сумму финансовой поддержки, получив эксклюзивный ответ на запрос от Департамента социальной и ветеранской политики исполнительного органа Киевского городского совета.

Разрушительные атаки РФ — сколько выплатили пострадавшим в Киеве - фото 1
Выплаты пострадавшим в результате обстрелов РФ киевлянам. Фото: Новини.LIVE

Итак, единовременные выплаты в размере 10 000 грн в течение текущего года получили 10 904 человека на общую сумму 109,04 млн гривен. Средства в размере 40 000 грн назначили всего 840 киевлянам, а общая сумма финансовой поддержки составила 33,6 млн гривен. Что касается ежемесячной материальной помощи, то по состоянию на 08.09.2025 Департамент осуществил выплаты 353 лицам.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, осенью 2025 года стартует программа грантов для поддержки сельского хозяйства в нескольких общинах Николаевской, Сумской и Черниговской областей. Уязвимые семьи смогут получить до 1 000 долларов на инвентарь, посевной материал или скот.

Также мы писали, что в Киеве жители с непригодным для проживания жильем могут получить 40 000 грн единовременно и 20 000 грн ежемесячно на аренду. Впрочем, оформление сопровождается бюрократией и отказами.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
