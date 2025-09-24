Обстрелы РФ по Киеву — какие выплаты назначают пострадавшим и сколько людей получили деньги

Поврежденный в результате обстрелов РФ дом. Фото: Zelenskiy / Official (Telegram)

Киевляне, пострадавшие от обстрелов России, могут рассчитывать на финансовую помощь. В частности действует городская целевая программа "Турбота. Назустріч киянам", утвержденная решением Киевского городского совета от 04.07.2024 № 1651/9617. В ее рамках украинцам, чье жилье было повреждено в результате вражеской атаки РФ, предоставляют различные выплаты.

В КГГА дали эксклюзивный ответ на запрос редакции Новини.LIVE, сколько всего денег выплатили киевлянам в рамках программы в течение 2025 года.

Какие суммы могут получить жители Киева

По программе "Турбота. Назустріч киянам" действуют несколько мероприятий, направленных на помощь владельцам жилья, которое получило повреждения или разрушения в результате обстрелов России. По состоянию на 2025 год предусмотрены такие выплаты:

единовременная адресная материальная помощь в размере 10 000 грн киевлянам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах в результате повреждения или разрушения жилого дома (квартиры), вызванного вооруженной агрессией РФ против Украины;

единовременная адресная материальная помощь в размере 40 000 грн киевлянам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах в результате повреждения или разрушения жилья, вызванного вооруженной агрессией России против Украины, в связи с необходимостью временного отселения;

ежемесячная (сроком не более 12 месяцев) адресная материальная помощь в размере 20 000 грн киевлянам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах в результате повреждения или разрушения жилья, вызванного вооруженной агрессией РФ, в связи с необходимостью временного отселения.

Сколько человек получить выплаты

В период с 1 января по 8 сентября 2025 года тысячам украинцев утвердили финансовые выплаты. Мы узнали точную численность получателей и общую сумму финансовой поддержки, получив эксклюзивный ответ на запрос от Департамента социальной и ветеранской политики исполнительного органа Киевского городского совета.

Выплаты пострадавшим в результате обстрелов РФ киевлянам. Фото: Новини.LIVE

Итак, единовременные выплаты в размере 10 000 грн в течение текущего года получили 10 904 человека на общую сумму 109,04 млн гривен. Средства в размере 40 000 грн назначили всего 840 киевлянам, а общая сумма финансовой поддержки составила 33,6 млн гривен. Что касается ежемесячной материальной помощи, то по состоянию на 08.09.2025 Департамент осуществил выплаты 353 лицам.

Что еще нужно знать украинцам

