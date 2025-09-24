Обстріли РФ по Києву — які виплати призначають постраждалим і скільки людей отримали гроші

Пошкоджений внаслідок обстрілів РФ будинок. Фото: Zelenskiy / Official (Telegram)

Кияни, постраждалі від обстрілів Росії, можуть розраховувати на фінансову допомогу. Зокрема, діє міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам", затверджена рішенням Київської міської ради від 04.07.2024 № 1651/9617. В її межах українцям, чиє житло зазнало пошкодження внаслідок ворожої атаки РФ, надають різні виплати.

В КМДА дали ексклюзивну відповідь на запит редакції Новини.LIVE, скільки всього коштів виплатили киянам у межах програми протягом 2025 року.

Які суми можуть отримати мешканці Києва

За програмою "Турбота. Назустріч киянам" діють кілька заходів, спрямованих на допомогу власникам житла, яке зазнало пошкоджень чи руйнувань внаслідок обстрілів Росії. Станом на 2025 рік передбачені такі виплати:

одноразова адресна матеріальна допомога в розмірі 10 000 грн киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах в результаті пошкодження чи руйнування житлового будинку (квартири), спричиненого збройною агресією РФ проти України;

одноразова адресна матеріальна допомога в розмірі 40 000 грн киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах в результаті пошкодження чи руйнування житла, спричиненого збройною агресією Росії проти України, в зв’язку з необхідністю тимчасового відселення;

щомісячна (терміном не більше 12 місяців) адресна матеріальна допомога в розмірі 20 000 грн киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах в результаті пошкодження чи руйнування житла, спричиненого збройною агресією РФ, у зв’язку з необхідністю тимчасового відселення.

Скільки осіб отримати виплати

У період з 1 січня по 8 вересня 2025 року тисячам українців затвердили фінансові виплати. Ми дізналися точну чисельність отримувачів і загальну суму фінансової підтримки, отримавши ексклюзивну відповідь на запит від Департаменту соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради.

Виплати постраждалим внаслідок обстрілів РФ киянам. Фото: Новини.LIVE

Отже, одноразові виплати в розмірі 10 000 грн протягом поточного року отримали 10 904 особи на загальну суму 109,04 млн гривень. Кошти в розмірі 40 000 грн призначили всього 840 киянам, а загальна сума фінансової підтримки становила 33,6 млн гривень. Що стосується щомісячної матеріальної допомоги, то станом на 08.09.2025 Департамент здійснив виплати 353 особам.

Що ще варто знати українцям

