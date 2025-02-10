В Украине вводят новые ограничения на рыбалку — что изменится с 15 февраля

Мужчина ловит рыбу. Фото: УНИАН

Период нереста очень важен для сохранения популяции рыб в водоемах Украины. Для этого в стране периодически вводят запрет на вылов тех или иных видов рыб. Украинских рыбаков предупредили об очередных ограничениях, которые начнут действовать с середины февраля.

О том, какую рыбу будет запрещено ловить в Украине с 15 февраля, сообщили в Донецкой областной государственной администрации.

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В Украине с февраля начинает действовать запрет на вылов щуки в связи с ее нерестом. Эта мера направлена на сохранение популяции рыбы в период активного размножения.

С 15 февраля до 31 марта 2025 года лов щуки обыкновенной будет полностью запрещен. Такое решение принято Государственным агентством по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ в Донецкой области для защиты производителей в период их миграций и воспроизводства.

Ограничение распространяется на все виды любительского рыболовства на водоемах, где происходит нерест щуки, включая:

спортивный лов;

подводная охота

Запрет введен в соответствии с Правилами любительского рыболовства, утвержденных Министерством аграрной политики и продовольствия Украины. За нарушение предусмотрены штрафы.

Рыбакам советуют внимательно следить за периодами ограничений, чтобы избежать ответственности и помочь сохранению численности этого вида рыб.

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