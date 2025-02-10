В Україні вводять нові обмеження на риболовлю — що зміниться з 15 лютого

Чоловік ловить рибу. Фото: УНІАН

Період нересту дуже важливий для збереження популяції риб у водоймах України. Для цього в країні періодично вводять заборону на вилов тих чи інших видів риб. Українських рибалок попередили про чергові обмеження, які почнуть діяти з середини лютого.

Про те, яку рибу буде заборонено ловити в Україні з 15 лютого, повідомили в Донецькій обласній державній адміністрації.

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В Україні з лютого починає діяти заборона на вилов щуки через її нерест. Цей захід спрямований на збереження популяції риби в період активного розмноження.

З 15 лютого до 31 березня 2025 року лов щуки звичайної буде повністю заборонений. Таке рішення ухвалене Державним агентством з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Донецькій області для захисту плідників у період їх міграцій та відтворення.

Обмеження поширюється на всі види любительського рибальства на водоймах, де відбувається нерест щуки, включаючи:

спортивний лов;

підводне полювання.

Заборона введена відповідно до Правил любительського рибальства, затверджених Міністерством аграрної політики та продовольства України. За порушення передбачені штрафи.

Рибалкам радять уважно стежити за періодами обмежень, щоб уникнути відповідальності та допомогти збереженню чисельності цього виду риб.

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