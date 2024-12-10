Правительство разрешило реструктуризировать долги некоторым предприятиям — кого касается

Ликвидация пожара на предприятии. Фото: УНИАН

Из-за военных действий многие предприятия в Украине испытали разрушения и потеряли свои производственные мощности. С целью поддержки поврежденных объектов инфраструктуры правительство разрешило им провести реструктуризацию долгов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

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Какие предприятия смогут реструктуризировать свои долги

По словам премьера, предприятия, инфраструктура которых была разрушена или повреждена в результате агрессии и находящиеся в зонах активных боевых действий, получат возможность реструктуризировать свои долги.

Эти условия были утверждены на правительственном заседании 10 декабря, где также был принят алгоритм подачи заявок на реструктуризацию для теплоснабжающих компаний и водоканалов.

"Таким образом, уменьшим долговое давление на предприятия критической инфраструктуры на прифронтовых территориях для успешного прохождения отопительного сезона", — убежден Денис Шмыгаль.

Также премьер-министр дополнил, что сейчас почти все объекты социальной инфраструктуры подключены к теплу, а именно:

школы;

больницы;

детсады;

жилые дома.

Однако из-за постоянных обстрелов проблемы остаются в Херсоне и в Кривом Роге, где продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что украинские власти продолжают совершенствовать правовую базу для усиления борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями. Новый законопроект позволит более эффективно влиять на юридические лица, вовлеченные в незаконную деятельность.

Также мы рассказывали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил во время мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией. Он отметил, что главная цель правительства — минимизировать саму возможность совершения незаконных действий.