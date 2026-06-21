Реформа в ВСУ: какие выплаты получат военные, не подписавшие контракт

Украинский военнослужащий, деньги в кошельке. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Министерство обороны Украины ввело новую систему мотивационных выплат в рамках трансформации Сил обороны. Изменения, в частности, предусматривают доплату в размере 10 000 грн к минимальному окладу военнослужащих.

В ведомстве пояснили, получат ли надбавку защитники, которые не подписали контракт и продолжают службу по призыву, передают Новини.LIVE.

Кому доплатят 10 000 грн к окладу

Новую систему мотивационных выплат и надбавок регулирует постановление Кабинета Министров Украины №768 от 12 июня 2026 года.

"Нормы применяются с 1 июня 2026 года — то есть все, кто служил и выполнял боевые задачи в июне, получат новые выплаты уже в июле", — отметили в Минобороны.

Там подчеркнули, что новые выплаты не зависят от того, подписал ли военнослужащий новый контракт. Право на них имеют те, кто:

подписал мотивационный контракт;

служит по призыву во время мобилизации;

проходит службу по старому контракту.

То есть вид военной службы никак не влияет на начисление мотивационной надбавки в размере 10 000 грн.

Сколько будут получать военнослужащие

Военным, которые находятся в тылу и обеспечивают подразделения, но не получают боевых вознаграждений, будут выплачивать дополнительное вознаграждение в размере 10 000 грн в месяц. Таким образом, минимальное денежное обеспечение таких лиц составит от 30 000 грн.

Бойцам на фронте будут начислять боевые бонусы за каждый день проведения штурмовых действий, а именно:

20 000 грн в сутки — восстановление (возвращение) позиций, захваченных противником в глубине обороны своих войск;

40 000 грн в сутки — штурм и захват позиций непосредственно на линии боевого столкновения или в глубине обороны противника.

Если военнослужащий в один день имеет право на несколько бонусов одновременно, например, за восстановление (возвращение) позиций или за штурмовые действия — выплачивается тот бонус, который предусматривает больший размер.

Дополнительные вознаграждения за выполнение задач (пропорционально времени выполнения задач в течение месяца), в частности по управлению войсками, составят:

50 000 грн в месяц — за выполнение боевых задач на пунктах управления бригад, полков, батальонов, с которых осуществляется оперативное управление частями, ведущими боевые действия;

30 000 грн в месяц — за выполнение других боевых (специальных) задач.

Общая сумма всех этих выплат не может превышать 460 000 грн в месяц.

Кроме того, помимо вышеуказанного лимита военнослужащие могут получить бонусы за боевые результаты. В частности, это

100 000 грн за каждого взятого в плен военнослужащего противника. Сумма распределяется между всеми, кто непосредственно участвовал в захвате.

Бонус за каждого уничтоженного врага в стрелковом или рукопашном бою, при условии подтверждения видеозаписью, составит 15 000 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, в какие числа военнослужащие получат премии и боевые в июне. Обычно это происходит до 20 числа текущего месяца за предыдущий. Однако при определенных обстоятельствах деньги могут поступить с опозданием.

Также Новини.LIVE писали, какие выплаты получают военные при увольнении из армии. Сумма зависит от срока и вида службы. Для офицеров, проходящих службу по призыву, действуют особые условия.