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Раритет на поле боя — какие мины хочет купить Минобороны для ВСУ

14 января 2025 17:54
Елизавета Супивская - редактор
Минобороны закупит 80-летние мины за 600 евро – на что потратит деньги
Военные ищут взрывоопасные предметы. Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook
Елизавета Супивская - редактор

Агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины согласовало приобретение сотен тысяч противотанковых мин M6A2 с подрывником. Поставщик — болгарская компания-посредник. Проблема этого контракта — в годах производства мин и ценах. Ведь согласно документам, оружию уже исполнилось десятки лет. Тогда как одна мина стоит около 600 евро.

Детали ситуации рассказал военный эксперт Сергей Згурец в блоге для "Еспресо".

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Как раз перед Новым годом, 31 декабря 2024 года, руководитель Агентства Марина Безрукова обратилась с письмом в Департамент военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ. Она просила согласовать номенклатуру и объемы товара по государственному контракту с болгарской фирмой, которая будет поставлять противотанковые мины M6A2.

Их планируют закупить сотни тысяч по 590 евро/шт. Но в документах сказано, что год производства оружия — 1941+, то есть минам исполнилось 80 лет. Возникают большие сомнения, смогут ли эти средства усилить обороноспособность страны, учитывая неизвестное качество "раритета".

Что касается технических характеристик, то они имеют такой вид:

  • общий вес — 9 кг;
  • вес тротила — 5,4 кг;
  • модификации M6 и M6A1 имеют химические детонаторы M600 и M601;
  • вариант M6A2 оснащен более безопасным механическим взрывателем M603.

На американских складах (США — производитель) M6A1 и M6A2 не осталось. Однако большое количество мин в свое время купили или получили государства Азии, Южной Америки, Африки. Но под вопросом, в каких условиях хранятся эти средства.

Являются ли мины пригодными для применения

Как уточнил Сергей Згурец, вообще неизвестно, будут ли мины детонировать. Ведь по советским нормативам тротил сохраняет свойства в течение 60 лет, по американским — в течение 35 лет. И это при идеальных условиях хранения с соответствующим температурным режимом, что также вызывает сомнения.

"Являются ли мины M6A2, которые собирается покупать или уже купила АОЗ для Вооруженных сил Украины, пригодными для применения? Один из моих собеседников сказал, что "те мины — они за пределами Болгарии, на территории третьей страны, — просто ржавые". Вероятно, немного эмоциональное заявление, потому что все несколько сотен тысяч мин вряд ли кто осмотрел", — написал военный эксперт.

В контракте сказано, что товар пригоден для эксплуатации, это якобы гарантирует продавец. Но проверить правдивость утверждения удастся только после соответствующей технической или лабораторной экспертизы.

Или непосредственно в действии, на поле боя. Но если российские танки беспрепятственно проедутся по минам, уже будет поздно корить себя за очередную провальную закупку на более чем двести миллионов евро.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинским военным будут выдавать так называемый "Пакет раненого". Это новая инициатива, внедрение которой запланировано на 2025 год. Содержимое пакета не разгласили, но в Минобороны заверили, что его адаптируют к потребностям бойцов для быстрого восстановления.

Также мы писали, что Министерство обороны Украины проверило, как подразделения на востоке обеспечены средствами поражения, продуктами питания и формой. По результатам мониторинга будут внедрены отдельные решения для минимизации проблем с оснащением служащих.

Минобороны оружие деньги военные мины

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