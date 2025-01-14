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Раритет на полі бою — які міни планує закупити Міноборони для ЗСУ

14 січня 2025 17:54
Єлизавета Супівська - редактор
Міноборони закупить 80-річні міни за 600 євро — на що витратить гроші
Військові шукають вибухонебезпечні предмети. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook
Єлизавета Супівська - редактор

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України погодила придбання сотень тисяч протитанкових мін M6A2 з підривником. Постачальник — болгарська компанія-посередник. Проблема цього контракту — в роках виробництва мін і цінах. Бо згідно з документами, зброї вже виповнилося десятки років. Водночас одна міна коштує близько 600 євро.

Деталі ситуації розповів військовий експерт Сергій Згурець у блозі для "Еспресо".

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Що отримають українські бійці

Буквально перед Новим роком, 31 грудня 2024 року, керівниця Агенції Марина Безрукова звернулася з листом до Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ. Вона просила погодити номенклатуру та обсяги товару за державним контрактом із болгарською фірмою, яка буде постачати протитанкові міни M6A2.

Їх планують закупити сотні тисяч за 590 євро/шт. Але в документах сказано, що рік виробництва зброї — 1941+, тобто мінам виповнилося 80 років. Виникають великі сумніви, чи зможуть ці засоби посилити обороноздатність країни, враховуючи невідому якість "раритету".

Щодо технічних характеристик, то вони мають такий вигляд:

  • загальна вага — 9 кг;
  • вага тротилу — 5,4 кг;
  • модифікації M6 та M6A1 мають хімічні детонатори M600 і M601;
  • варіант M6A2 оснащений безпечнішим механічним підривником M603.

На американських складах (США — виробник) M6A1 та M6A2 не лишилося. Проте велику кількість мін свого часу купили чи отримали держави Азії, Південної Америки, Африки. Але під питанням, у яких умовах зберігаються ці засоби.

Чи є міни придатними для застосування

Як уточнив Сергій Згурець, взагалі невідомо, чи будуть міни детонувати. Бо за радянськими нормативами тротил зберігає властивості протягом 60 років, за американськими — впродовж 35 років. І це за умови ідеального зберігання з відповідним температурним режимом, що також викликає сумніви.

"Чи є міни M6A2, які збирається купляти чи вже купила АОЗ для Збройних сил України, придатними для застосування? Один з моїх співрозмовників сказав, що "ті міни — вони за межами Болгарії, на території третьої країни, — просто іржаві". Ймовірно, трохи емоційна заява, бо усі декілька сотень тисяч мін навряд чи хто оглянув", — написав військовий експерт.

У контракті сказано, що товар придатний для експлуатації, це нібито гарантує продавець. Але перевірити правдивість твердження вдасться тільки після відповідної технічної або лабораторної експертизи.

Чи безпосередньо в дії, на полі бою. Але якщо російські танки безперешкодно проїдуться по мінах, вже буде пізно картати себе за чергову провальну закупівлю на понад двісті мільйонів євро.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українським військовим видаватимуть так званий "Пакунок пораненого". Це нова ініціатива, впровадження якої заплановано на 2025 рік. Вміст пакунка не розголосили, але в Міноборони запевнили, що його адаптують до потреб бійців для швидкого відновлення.

Також ми писали, що Міністерство оборони України перевірило, як підрозділи на сході забезпечені засобами ураження, продуктами харчування та формою. За результатами моніторингу будуть впровадженні окремі рішення для мінімізації проблем з оснащенням службовців.

Міноборони зброя гроші військові міни

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