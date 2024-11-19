Госбюджет на 2025 год — какие доходы ожидаются в следующем году

Машина для голосования. Фото: пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины

Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2025 год. Во втором чтении документ поддержали 257 депутатов.

Об этом сообщил член финансового комитета Ярослав Железняк в Telegram.

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Согласно документу, доходы бюджета составят 2 трлн 339 млрд грн. Расходы составляют 3 трлн 941 млрд грн, с дефицитом 1 трлн 640,6 млрд грн, который в большинстве своем будет покрываться международной помощью.

Сектор обороны и безопасности, который составляет 1 трлн 223 млрд грн, является приоритетом. Он составляет 26,3% ВВП. Расходы на оборону будут превышать 2 трлн 177 млрд гривен в 2024 году.

В то же время предполагается уменьшение социальных расходов на 50 млрд гривен, до 419 млрд гривен. Прожиточный минимум и минимальная зарплата будут уменьшены.

По прогнозам продолжится рост реального ВВП на уровне 2,7% по итогам 2025 года. Но рост замедлится по сравнению с ожидаемым ростом 3,5% в 2024 году и ростом на 5,3% в 2023 году.

По сравнению с прогнозом на 7,9% в 2024 году и прогнозом на 5,1% в 2023 году, рост потребительских цен ускорится до 9,5% в 2025 году. В правительстве прогнозируют рост цен на сырье, рост заработных плат и постепенную девальвацию гривны.

В 2025 году Кабинет Министров прогнозирует рост курса доллара до 45,0 грн. Прогнозируется, что средний курс на 2024 год будет на уровне 40,8 грн/доллар. Далее курс доллара будет зависеть от продолжительности боевых действий, он стабилизируется на уровне 41 грн/доллар при их прекращении.

Напомним, в 2025 году бюджет на армию будет меньше. Сокращение расходов базируется на сравнении разных курсов доллара.

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