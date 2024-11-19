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Рада одобрила госбюджет на 2025 год — что известно

19 ноября 2024 15:27
Владимир Мололкин - редактор
Госбюджет на 2025 год — какие доходы ожидаются в следующем году
Машина для голосования. Фото: пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины
Владимир Мололкин - редактор

Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2025 год. Во втором чтении документ поддержали 257 депутатов.

Об этом сообщил член финансового комитета Ярослав Железняк в Telegram.

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Согласно документу, доходы бюджета составят 2 трлн 339 млрд грн. Расходы составляют 3 трлн 941 млрд грн, с дефицитом 1 трлн 640,6 млрд грн, который в большинстве своем будет покрываться международной помощью.

Сектор обороны и безопасности, который составляет 1 трлн 223 млрд грн, является приоритетом. Он составляет 26,3% ВВП. Расходы на оборону будут превышать 2 трлн 177 млрд гривен в 2024 году.

В то же время предполагается уменьшение социальных расходов на 50 млрд гривен, до 419 млрд гривен. Прожиточный минимум и минимальная зарплата будут уменьшены.

По прогнозам продолжится рост реального ВВП на уровне 2,7% по итогам 2025 года. Но рост замедлится по сравнению с ожидаемым ростом 3,5% в 2024 году и ростом на 5,3% в 2023 году.

По сравнению с прогнозом на 7,9% в 2024 году и прогнозом на 5,1% в 2023 году, рост потребительских цен ускорится до 9,5% в 2025 году. В правительстве прогнозируют рост цен на сырье, рост заработных плат и постепенную девальвацию гривны.

В 2025 году Кабинет Министров прогнозирует рост курса доллара до 45,0 грн. Прогнозируется, что средний курс на 2024 год будет на уровне 40,8 грн/доллар. Далее курс доллара будет зависеть от продолжительности боевых действий, он стабилизируется на уровне 41 грн/доллар при их прекращении.

Напомним, в 2025 году бюджет на армию будет меньше. Сокращение расходов базируется на сравнении разных курсов доллара.

Также мы писали, что уже больше месяца президент Владимир Зеленский не подписывает закон об увеличении налогов. Среди причин — критика бизнеса и общественности.

Верховная Рада госбюджет ВВП курс доллара финансы

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