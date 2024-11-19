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Рада схвалила держбюджет на 2025 рік — що відомо

19 листопада 2024 15:27
Володимир Мололкін - редактор
Держбюджет на 2025 рік — які доходи очікуються у наступному році
Машина для голосування. Фото: пресслужба Апарату Верховної Ради України
Володимир Мололкін - редактор

Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2025 рік. У другому читанні документ підтримали 257 депутатів.

Про це повідомив член фінансового комітету Ярослав Железняк в Telegram.

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Згідно з документом, доходи бюджету складуть 2 трлн 339 млрд грн. Видатки становлять 3 трлн 941 млрд грн, з дефіцитом 1 трлн 640,6 млрд грн, який здебільшого покриватиметься міжнародною допомогою.

Сектор оборони та безпеки, який становить 1 трлн 223 млрд грн, є пріоритетом. Він становить 26,3% ВВП. Видатки на оборону будуть перевищувати 2 трлн 177 млрд гривень у 2024 році.

Водночас передбачається зменшення соціальних видатків на 50 млрд гривень до 419 млрд гривень. Прожитковий мінімум і мінімальна зарплата будуть зменшені.

За прогнозами, продовжиться зростання реального ВВП на рівні 2,7% за підсумками 2025 року. Але зростання уповільниться порівняно з очікуваним 3,5% зростанням у 2024 році та зростанням на 5,3% у 2023 році.

У порівнянні з прогнозом на 7,9% у 2024 році та прогнозом на 5,1% у 2023 році зростання споживчих цін прискориться до 9,5% у 2025 році. В уряді прогнозують зростання цін на сировину, зростання заробітних плат і поступову девальвацію гривні.

У 2025 році Кабінет міністрів прогнозує зростання курсу долара до 45,0 грн. Прогнозується, що середній курс на 2024 рік буде на рівні 40,8 грн/долар. Далі курс долара залежатиме від тривалості бойових дій, він стабілізується на рівні 41 грн/долар у разі їх припинення.

Нагадаємо, у 2025 році бюджет на армію буде меншим. Скорочення видатків базується на порівнянні різних курсів долара.

Також ми писали, що вже понад місяць президент Володимир Зеленський не підписує закон про збільшення податків. Серед причин — критика бізнесу та громадськості.

Верховна Рада держбюджет ВВП курс долара фінанси

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