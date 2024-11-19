Держбюджет на 2025 рік — які доходи очікуються у наступному році

Машина для голосування. Фото: пресслужба Апарату Верховної Ради України

Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2025 рік. У другому читанні документ підтримали 257 депутатів.

Про це повідомив член фінансового комітету Ярослав Железняк в Telegram.

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Згідно з документом, доходи бюджету складуть 2 трлн 339 млрд грн. Видатки становлять 3 трлн 941 млрд грн, з дефіцитом 1 трлн 640,6 млрд грн, який здебільшого покриватиметься міжнародною допомогою.

Сектор оборони та безпеки, який становить 1 трлн 223 млрд грн, є пріоритетом. Він становить 26,3% ВВП. Видатки на оборону будуть перевищувати 2 трлн 177 млрд гривень у 2024 році.

Водночас передбачається зменшення соціальних видатків на 50 млрд гривень до 419 млрд гривень. Прожитковий мінімум і мінімальна зарплата будуть зменшені.

За прогнозами, продовжиться зростання реального ВВП на рівні 2,7% за підсумками 2025 року. Але зростання уповільниться порівняно з очікуваним 3,5% зростанням у 2024 році та зростанням на 5,3% у 2023 році.

У порівнянні з прогнозом на 7,9% у 2024 році та прогнозом на 5,1% у 2023 році зростання споживчих цін прискориться до 9,5% у 2025 році. В уряді прогнозують зростання цін на сировину, зростання заробітних плат і поступову девальвацію гривні.

У 2025 році Кабінет міністрів прогнозує зростання курсу долара до 45,0 грн. Прогнозується, що середній курс на 2024 рік буде на рівні 40,8 грн/долар. Далі курс долара залежатиме від тривалості бойових дій, він стабілізується на рівні 41 грн/долар у разі їх припинення.

Нагадаємо, у 2025 році бюджет на армію буде меншим. Скорочення видатків базується на порівнянні різних курсів долара.

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