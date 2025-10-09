Видео
Видео

Главная Экономика Рада разрешила бронировать работников, которые в розыске ТЦК

Рада разрешила бронировать работников, которые в розыске ТЦК

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 13:11
Бронирование работников критически важных предприятий ОПК — Рада приняла новый закон
Повестка в ТЦК и СП. Фото: УНИАН

Рада предоставила критическим предприятиям право на 45 дней бронировать людей, которые в розыске ТЦК и без военного билета. За это время они должны привести документы в порядок. Соответствующий законопроект поддержала Верховная Рада Украины в четверг, 9 октября.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Читайте также:

Речь идет о документе № 13335 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно организации трудовых отношений в условиях военного положения".

"Бронированию подлежат все военнообязанные работники критически важных предприятий, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса, у которых отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ, и/или он не состоит на воинском учете, и/или не уточнил персональные данные", — написал Гончаренко.

Нардеп отметил, что соответствующий закон, который поддержали в сессионном зале 272 народных избранника, устраняет многие проблемы с бронированием на критически важных предприятиях.

Кого будут бронировать по новому закону

Как пояснил адвокат Роман Симутин, ключевые положения закона заключаются в том, что после вступления в силу документа бронированию на критически важных предприятиях, в учреждениях и организациях будут подлежать военнообязанные:

  • у которых отсутствуют или оформлены ненадлежащим образом военно-учетные документы;
  • которые вообще не состоят на воинском учете;
  • которые не уточнили персональные данные;
  • которые находятся в розыске за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

При этом они бронируются независимо от количества забронированных на этом предприятии, в учреждении, организации на срок, который не может превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора, и такое бронирование военнообязанному работнику предоставляется не более одного раза в один календарный год.

Закон №13335 вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Ранее мы писали, какие действуют требования к предприятиям для предоставления статуса критически важного, в частности, в вопросе средней заработной платы.

Также узнавайте, каких работников можно забронировать от призыва на 12 месяцев.

Верховная Рада закон бронирование Бронь от мобилизации экономическое бронирование
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
