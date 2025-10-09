Бронювання працівників критично важливих підприємств ОПК — Рада прийняла новий закон

Повістка до ТЦК та СП. Фото: УНІАН

Рада надала критичним підприємствам право на 45 днів бронювати людей, які у розшуку ТЦК та без військового квитка. За цей час вони повинні привести документи до ладу. Відповідний законопроєкт підтримала Верховна Рада Україні у четвер, 9 жовтня.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Йдеться про документ № 13335 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану".

"Бронюванню підлягають всі військовозобовʼязані працівники критично важливих підприємств, а також підприємств оборонно-промислового комплексу, в яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ чи/та він не перебуває на військовому обліку, чи/та не уточнив персональні дані", — написав Гончаренко.

Нардеп зазначив, що відповідний закон, який підтримали у сесійній залі 272 народних обранці, усуває багато проблем з бронюванням на критично важливих підприємствах.

Кого бронюватимуть за новим законом

Як пояснив адвокат Роман Сімутін, ключові положення закону полягають в тому, що після набрання чинності документом бронюванню на критично важливих підприємствах, в установах та організаціях підлягатимуть військовозобов’язані:

у яких відсутні або оформлені неналежним чином військово-облікові документи;

які взагалі не перебувають на військовому обліку;

які не уточнили персональні дані;

які перебувають в розшуку за порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

При цьому вони бронюються, незалежно від кількості заброньованих на цьому підприємстві, в установі, організації, на строк, що не може перевищувати 45 календарних днів з дня укладення трудового договору, і таке бронювання військовозобов’язаному працівнику надається не більше одного разу на один календарний рік.

Закон №13335 набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

