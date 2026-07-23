Прожиточный минимум для детей, взрослых и пенсионеров: какими будут суммы с 1 августа

Что будет с прожиточным минимумом с 1 августа. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

С 1 января 2026 года в Украине был повышен размер прожиточного минимума. Именно к этому показателю привязано значительное количество социальных выплат и государственных гарантий. Поскольку в Верховной Раде периодически появляются законопроекты об его увеличении в течение года, граждане интересуются, изменится ли прожиточный минимум с 1 августа.

О том, каким будет размер прожиточного минимума в Украине с 1 августа 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Каким будет прожиточный минимум в Украине с 1 августа

Согласно статье 7 закона Украины "О государственном бюджете на 2026 год", прожиточный минимум для одного человека составляет 3 209 гривен в месяц. Для различных категорий граждан действуют следующие суммы:

дети до 6 лет — 2 817 грн;

дети от 6 до 18 лет — 3 512 грн;

трудоспособные люди — 3 328 грн;

пенсионеры и другие лица, утратившие трудоспособность, — 2 595 грн.

Для отдельных выплат могут применяться и другие показатели. Например, для доплат людям, утратившим трудоспособность и проживающим на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, в некоторых случаях используется сумма 1 600 гривен.

Могут ли повысить прожиточный минимум в течение 2026 года

В Верховной Раде ранее регистрировались законопроекты, предусматривавшие постепенное увеличение прожиточного минимума в течение года. В частности, документ №15224-5 предлагал постепенное повышение этого показателя в 2026 году.

Впрочем, этот законопроект впоследствии был снят с рассмотрения. Подобные инициативы депутаты подают почти каждый год, но большинство из них так и не реализуются. Поэтому на данный момент оснований ожидать изменения прожиточного минимума именно с 1 августа 2026 года нет.

Как может измениться прожиточный минимум в 2027 году

Предварительные размеры прожиточного минимума на 2027 год правительство определило в Бюджетной декларации. Согласно этим расчетам, он может вырасти до следующих показателей:

для одного человека — 3 559 грн;

для детей до 6 лет — 3 124 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 3 895 грн;

для трудоспособных граждан — 3 691 грн;

для лиц, утративших трудоспособность, — 2 878 грн.

Однако эти суммы пока являются ориентировочными. Окончательные размеры прожиточного минимума на 2027 год будут определены в ходе подготовки и принятия государственного бюджета.

Ранее Новини.LIVE писали, что не каждый украинец старшего возраста может получать пенсию. Если страхового стажа недостаточно, можно оформить только социальную помощь. Её размер определяется исходя из прожиточного минимума для людей, которые не могут работать.

Также Новини.LIVE сообщали, что минимальная зарплата — это наименьшая сумма, которую работодатель должен выплатить за полный месяц работы. Хотя были предложения повысить её в этом году, официального решения об изменениях пока нет.