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Главная Экономика Поездка Виды на Днепр: где находится самая живописная станция метро в Киеве

Виды на Днепр: где находится самая живописная станция метро в Киеве

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 08:34
Метро в Киеве: самая живописная станция столичной подземки
Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE, скриншот. Коллаж: Новини.LIVE

Каждый день столичный метрополитен перевозит тысячи пассажиров, спешащих по своим делам. Однако многие горожане часто не замечают невероятную и уникальную красоту вокруг. В частности, одна из станций является настоящей достопримечательностью, которую туристам стоит включить в свой список мест, которые обязательно нужно увидеть.

Об этом сообщает "ТиКиїв", передает Новини.LIVE.

Чем уникальна станция метро "Днепр" в Киеве

Станция "Днепр" — одна из самых уникальных в Киеве. Ее открыли в 1960 году, и это была первая эстакадная станция во всем Советском Союзе — здесь поезд выезжает из туннеля прямо на открытый мост.

Именно на этой станции пассажиры могут насладиться видами на Днепр и набережную прямо из вагона метро. Она расположена над рекой и считается одной из самых открытых и живописных в Киеве.

"Архитекторы спроектировали станцию так, чтобы она символизировала ворота на левобережье, ведь рядом сразу начинается мост метро", — подчеркнули авторы видео.

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@ty_kyiv

Уникальная история самой живописной станции метро в Киеве 😍 Какие планы были при строительстве этой станции и почему их не реализовали? Смотрите в нашем сюжете 😇 #kyiv #ТиКиев #днепр #станцияметро #историястанцийметро

♬ оригинальный звук — ТиКиев

Станцию "Днепр" строили с расчетом на будущее. В частности, рядом возвели бетонные эстакады, на которых планировали проложить ещё одну ветку метро, однако эти планы так и остались на бумаге.

Сегодня станция — настоящий символ того, как Киев соединил инженерию, красоту Днепра и мечту о развитии города.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, с каким чемоданом нельзя спускаться в киевское метро. Небольшую ручную кладь или багаж нужно перевозить в надежной упаковке. За превышение установленных ограничений пассажиру придется доплачивать.

Также Новини.LIVE писали, где в Европе одна поездка на метро стоит столько же, сколько в Киеве — 30 гривен. Метрополитен насчитывает 13 станций, которые строились в течение 18 лет. На проект потратили более трех миллиардов евро.

Киев метро транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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