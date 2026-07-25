Путешествие с Ryanair: вырастут ли цены на билеты из-за новых правил полетов в ЕС

Пассажиры летят на самолете Ryanair. Фото: Freepik, Ryanair. Коллаж: Новини.LIVE

Глава ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири прокомментировал новые правила в отношении сбора за ручную кладь. Он заявил, что такие изменения только навредят конкурентоспособности авиакомпаний.

Об этом сообщает Daily Express, передает Новини.LIVE.

Новые правила полетов в ЕС: ответ Ryanair

Он отметил, что согласно новым правилам авиакомпания обязана включать стоимость второй единицы ручной клади в стоимость рекламируемого билета.

В этом месяце Европейский парламент расширил права авиапассажиров.

"Новые правила теперь предусматривают право без дополнительной оплаты брать на борт один личный предмет, например, небольшую сумку или рюкзак", — говорится в заявлении, опубликованном Европейским парламентом 7 июля.

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В целях повышения прозрачности ценовой политики депутаты Европарламента настояли на том, чтобы авиакомпании, посредники и поисковые порталы были обязаны всегда указывать стоимость авиабилета с учетом ручной клади в самом начале процесса бронирования.

По словам О’Лири, новые правила сделают европейские авиакомпании еще менее конкурентоспособными, чем они являются сегодня. В частности, сейчас средняя цена на билет составляет около 20 евро, а если пассажир захочет взять с собой дополнительную ручную кладь — 65 евро.

"Самая низкая цена, которую мы сможем рекламировать через 18 месяцев, когда эти глупые правила вступят в силу, — это акция на билеты за "79,99 евро", но с большой подписью под ней: «Вы можете уменьшить эту сумму еще на 60 евро, если не будете брать с собой вторую ручную кладь", — сказал он.

Он добавил, что все европейские авиакомпании подчеркивают, что на борту их самолетов недостаточно места для двух сумок на одного пассажира.

О’Лири пояснил, что менее половины пассажиров Ryanair смогут взять с собой вторую сумку, ведь продажа билетов с приоритетной посадкой прекращается, когда заполняемость самолета достигает 45 %.

Он подчеркнул, что все пассажиры ищут самые низкие цены на билеты, и если предложение не предусматривает вторую ручную кладь, «они вполне довольны тем, что путешествуют без нее».

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair меняет правила для пассажиров. В частности, будет увеличено время на прохождение процедур в аэропорту. Компания также установит больше киосков самообслуживания для сдачи багажа, чтобы ускорить процесс регистрации.

Также Новини.LIVE писали, из-за какой мелочи пассажиров Ryanair могут не пустить в самолет. Эта вещь часто случайно попадает в багаж после дней рождения, свадеб или других праздничных мероприятий, особенно когда семьи путешествуют с детьми. Пограничники конфискуют её, что доставит вам дополнительные проблемы во время отпуска.