В популярной стране ЕС начнут курсировать новые трамваи: чем они уникальны

Трамвай Urbanliner. Фото: Alstom. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

В столице Германии, Берлине, запустили первый трамвай Urbanliner, произведенный компанией Alstom. Он будет курсировать по самому загруженному трамвайному маршруту города. Трамвай успешно прошел все испытания и процедуры сертификации.

Об этом сообщает Railway Pro, передает Новини.LIVE.

Новые трамваи в Берлине

Отмечается, что новый трамвай имеет длину 50 метров и может перевозить более 300 пассажиров. В нем не предусмотрено ни наружных зеркал, ни бортовых билетных автоматов.

Трамвай, изготовленный французской группой Alstom, является самым большим из всех, ранее эксплуатировавшихся в столице Германии. Первым маршрутом, выбранным для его эксплуатации, стала линия M4, которая уже давно считается самой загруженной трамвайной линией Берлина.

В настоящее время Urbanliner допущен к эксплуатации только на линии M4, разрешение выдается отдельно для каждой линии. Однако немецкая транспортная компания BVG планирует запустить новые трамваи также на других маршрутах.

К концу этого года парк трамваев Urbanliner будет насчитывать примерно 15 единиц, а к 2028 году это количество удвоят.

Всего берлинская компания заказала 65 трамваев, поставка которых запланирована до 2030 года.

На линии M4 новые трамваи постепенно заменят трамваи GT6, которые в настоящее время эксплуатируются в составе двухвагонных поездов.

Urbanliner — это первый трамвай, который курсирует без наружных зеркал. Их заменила система камер, которая улучшает обзор водителя и практически устраняет "слепые зоны". Трамвай также оснащен системой, предупреждающей водителя об обнаружении препятствий на маршруте.

В салоне освещение меняется в зависимости от времени суток и времени года, а светодиодные полосы, установленные на дверях, зеленым или красным цветом показывают, можно ли пассажирам входить в трамвай.

В новых трамваях также не будет билетных автоматов. Большинство пассажиров покупают билеты в электронном виде или пользуются абонементами Deutschlandticket.

Для пассажиров, которые по-прежнему покупают бумажные билеты, компания увеличила количество билетных автоматов вдоль линии M4 примерно на 70%.

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